السبت 07 يونيو 2025
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خارج الحدود

القسام تنشر صورة للجندي الإسرائيلي الأسير متان تسنجاوكر

صورة للجندي الإسرائيلي
صورة للجندي الإسرائيلي الأسير متان تسنجاوكر، فيتو

 نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- صورة للجندي الإسرائيلي الأسير متان تسنغاوكر ويبدو فيها على فراش ويخضع للعلاج.

و وجه أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام تحذيرا قائلا: تحذير عاجل لمن يهمه الأمر بأن قوات الاحتلال تحاصر مكانا يوجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنغاوكر.

 

أبو عبيدة يوجه تحذيرا بشأن أسير إسرائيلي

وأضاف أبو عبيدة: نؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادة الأسير تسنغاوكر حيا.

وتابع: في حال مقتل الأسير تسنغاوكر خلال محاولة تحريره فإن جيش الاحتلال سيكون المتسبب في ذلك.

واستطرد: حافظنا على حياة الأسير تسنغاوكر مدة عام و8 أشهر وقد أعذر من أنذر.

وفي وقت سابق من اليوم زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال  استعاد عبر عملية خاصة جثة الرهينة التايلاندي ناتابونج بينتا الذي كان محتجزا في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

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كتائب القسام حماس أبو عبيدة

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