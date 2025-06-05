الفلوس مش بتعمل رجال، رسالة قاسية من جماهير الزمالك لـ زيزو قبل مباراة بيراميدز

وجهت جماهير الزمالك رسالة قاسية إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، خلال تواجدهم في مدرجات استاد القاهرة، قبل مباراة بيراميدز التي تجمعهما مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس مصر.

وظهر أحد جماهير الزمالك في مدرجات استاد القاهرة، ممسكًا بـ قميص أحمد سيد زيزو مكتوب عليه: "الفلوس مش بتعمل رجال.. اللي باعنا خسرنا".

رسالة قاسية من جماهير الزمالك لـ زيزو قبل مباراة بيراميدز

ويرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشورت البديل باللون الأسود في مواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم في نهائي كأس مصر اليوم الخميس.

جاء قرار ارتداء فريق الزمالك للشورت البديل بسبب تعارض لونه مع الشورت الذي سيرتديه المنافس باللون الأبيض.

ويرتدي الزمالك قميصه الأساسي باللون الأبيض، في حين سيرتدي فريق بيراميدز قميصه باللون السماوي.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الخميس في نهائي كأس مصر موسم "2024-2025" على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تواجه الزمالك وبيراميدز في 22 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 12 لقاء، فيما انتصر بيراميدز في 4 مباريات، وحسم التعادل 6 مباريات.

وسجل لاعبو الزمالك 47، فيما سجل بيراميدز 33 هدفا.

نهائي مكرر

مباراة اليوم الخميس تعد نهائيا مكررا بين الفريقين لنهائي نسخة 2018–2019 والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة.

يدخل بيراميدز المباراة منتشيا بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا كما يأمل في حصد ثاني بطولة لكأس مصر في تاريخه والدفاع عن اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

فيما يسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج بموسم صفري بعد خسارة الكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري وكأس الرابطة المحلية.

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