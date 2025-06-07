تجديد أم استغناء.. تطور مثير في المفاوضات مع 5 من نجوم الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن انطلاق المفاوضات مع عدد من لاعبي الفريق الأول لتمديد عقودهم خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار التشكيل الأساسي للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

أسماء اللاعبين محل التجديد

أكد المصدر أن الزمالك بدأ مفاوضات مع كل من:

• محمد السيد

• ناصر ماهر

• عبد الله السعيد

• ناصر منسي

• حسام عبد المجيد

وذلك بهدف تمديد عقودهم مع الفريق، مع وعد بزيادة في الرواتب تقديرًا لمجهوداتهم وأدائهم المميز خلال المواسم الماضية.

توقيت الحسم قريبًا

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي، ومن المتوقع أن يتم حسم الأمور خلال أيام قليلة، لتوفير الاستقرار الفني والإداري قبل انطلاق الموسم الجديد.

خطوة لتعزيز الاستقرار

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة الزمالك على الحفاظ على نواة الفريق الأساسية وعدم التفريط في لاعبي الخبرة الذين يمثلون دعامة قوية في خطط الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي.

وبذلك، يسعى الزمالك لتقوية صفوفه ومواجهة تحديات الموسم الجديد بثقة وتركيز عاليين.

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