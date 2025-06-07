أيمن الرمادي: المرحلة الحالية تحتاج إلى تماسك إداري وفني

عبر أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس مصر، مؤكدًا أن فرحة جماهير الزمالك في كل أنحاء الوطن العربي كانت الدافع الأكبر للفريق في مشواره نحو اللقب.

شكر خاص لحسين لبيب

ووجّه الرمادي رسالة شكر لرئيس النادي الكابتن حسين لبيب، قائلًا: “أشكره على ثقته الكبيرة في شخصي، وأتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لمواصلة دعمه للنادي والفريق”.

وأكد لـ فيتو أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تماسك إداري وفني، وهو ما تحقّق بفضل تضافر الجهود داخل النادي.

فوز صعب وسيناريو معقد

وعن المباراة النهائية، قال الرمادي: “سيناريو اللقاء كان صعبًا للغاية، مررنا بلحظات حرجة وواجهنا منافسًا قويًا، لكن عزيمة اللاعبين كانت حاسمة”، مضيفًا أن الفريق “فاز بالكأس بعد معاناة وجهد كبير”.

الكأس لكل بيت زملكاوي

وأكد الرمادي أن هذه البطولة “كانت مطلبًا لجماهير الزمالك، وكل بيت زملكاوي كان في حاجة لهذا اللقب بعد فترة من الضغوط”، مشيرًا إلى أن “هذا التتويج هو أقل هدية يمكن أن نقدمها لجمهور وفيّ ومخلص”.

الجماهير روح الفريق

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: “جماهير الزمالك مرتبطة بفريقها بشكل استثنائي، وهذه العلاقة هي سر قوة النادي في كل الظروف، ونسعى لإسعادهم دائمًا”.

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