السبت 07 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يقصف منطقة بطن السمين في خانيونس

خان يونس
خان يونس

أفادت تقارير إخبارية، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال قصف منطقة بطن السمين في خانيونس.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن التهديدات المباشرة للمناطق السكنية المحيطة بالمستشفيات هي إجراءات واضحة يقوم بها الاحتلال ضمن خطته الممنهجة ضد المنظومة الصحية.

وجاء ذلك بعدما أسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا يؤوي نازحين في المنطقة الغربية من مدينة غزة عن استشهاد سبعة أشخاص، وفق ما أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء.

وفي تطور ميداني آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة وادي برقين غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عمليتي نسف لمبانٍ في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في إطار عملياته العسكرية المتواصلة في القطاع. 

قصف إسرائيلي على خيام النازحين غربي خان يونس بقطاع غزة

وأعلن مصدر في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، اليوم السبت، استشهاد 12 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام اللاجئين في جنوب قطاع غزة.

وقال المصدر الطبي بحسب تلفزيون "الأقصى" الفلسطيني: "استشهد 12 شخصًا وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين غرب مدينة خان يونس".

واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه. 

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الصحة في غزة جيش الاحتلال

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