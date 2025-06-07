12 شهيدا و40 مصابا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين غربي خان يونس بقطاع غزة

أعلن مصدر في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، اليوم السبت، استشهاد 12 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام اللاجئين في جنوب قطاع غزة.



وقال المصدر الطبي بحسب تلفزيون "الأقصى" الفلسطيني: "استشهد 12 شخصًا وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين غرب مدينة خان يونس".

واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.



وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، في استشهاد أثمر من 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 125 ألفًا آخرين، إضافة إلى تدمير القطاع بشكل شبه كامل وتعطيل الخدمات الأساسية اللازمة للحياة مثل المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.

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