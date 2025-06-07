7 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين غرب غزة

أسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا يؤوي نازحين في المنطقة الغربية من مدينة غزة عن استشهاد سبعة أشخاص، وفق ما أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء.

وفي تطور ميداني آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة وادي برقين غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عمليتي نسف لمبانٍ في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في إطار عملياته العسكرية المتواصلة في القطاع.

قصف إسرائيلي على خيام النازحين غربي خان يونس بقطاع غزة

وأعلن مصدر في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، اليوم السبت، استشهاد 12 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام اللاجئين في جنوب قطاع غزة.

وقال المصدر الطبي بحسب تلفزيون "الأقصى" الفلسطيني: "استشهد 12 شخصًا وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين غرب مدينة خان يونس".

واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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