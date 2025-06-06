أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعلن التعاقد مع زيزو رسميا.. مبالغ خيالية تنتظر بيراميدز بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.. توتنهام يعلن إقالة مدربه بوستيكوجلو
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يعلن التعاقد رسميًا مع زيزو (فيديو)
أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصاتها فيديو الإعلان عن صفقة أحمد سيد زيزو بعد انتهاء عقده مع الزمالك.
أول فرمان من الجهاز الفني للأهلي بشأن زيزو بعد انضمام اللاعب رسميا للفريق
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبييرو وضع برنامجا خاصا لـ أحمد السيد زيزو بعد انضمامه رسميا للفريق، وذلك للبدء فيه فور انتظامه في مران الفريق من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية.
مبالغ خيالية تنتظر بيراميدز بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا
نجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز يسطر بحروف من ذهب في تاريخه بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا بأول ألقابه القارية في تاريخه.
وتتويج بيراميدز بـ دوري أبطال إفريقيا ضمن له المشاركة ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 في نسختها الثانية ممثلا لقارة أفريقيا، بالإضافة إلى تأهله إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2029 وأيضا السوبر الأفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3_1 إجمالي نتيجة المباراتين.
محمد رمضان يهدي "شيكابالا" أغنيته الجديدة "أنا رئيسها"
أهدى الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة “أنا رئيسها” إلى قائد فريق نادي الزمالك شيكابالا.
وقال “رمضان” من خلال “فيس بوك”: “أبيض على الجميع.. أغنية أنا رئيسها إهداء مني لأخويا وصديقي شيكابالا رئيس الفريق وصاحب المسيرة العظيمة لنادي الزمالك العريق بجمهوره الكبير الأصيل.. مبروك كأس مصر يا أبطال مصر”.
زيزو يصدم جماهير الزمالك بإجراء جديد بعد انضمامه للأهلي رسميا
وجه أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، المنضم إليه قبل ساعات قادما من الزمالك صدمة جديدة لجماهير القلعة البيضاء، بعدما قام اللاعب بمتابعة حساب المارد الأحمر عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قبل بدء رحلته مع أصحاب الرداء الأحمر غدا السبت.
مانشستر يونايتد عن تقديم زيزو لاعبا في الأهلي: عملتها قبلك
علق حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على فيديو تقديم أحمد السيد زيزو لاعبا في صفوف النادي الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات.
ونشر حساب اليونايتد على فيسبوك لقطات من تقديم لاعبهم برونو فرنانديز حينما انضم للفريق وهي التقديمة التي جاءت مشابهة لإعلان زيزو لاعبا في الأهلي، ليعلق النادي الإنجليزي قائلا: “عملتها قبلك.. عملتها أجمد”.
رسميا، توتنهام يعلن إقالة مدربه بوستيكوجلو
أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي بشكل رسمي إقالة إنجي بوستيكوجلو من تدريب الفريق رغم فوزه بالدوري الأوروبي قبل أسابيع.
رسميا، روما يعلن تعيين جاسبريني مديرا فنيا للفريق
أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، تعيين المدرب جيان بييرو جاسبريني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق بعقد يمتد حتى صيف عام 2028، في خطوة تهدف لتعزيز مشروع النادي خلال السنوات المقبلة.
تركي آل شيخ ينشر فيديو لمشاركة زيزو لاعب الأهلي في أحد الأفلام
نشر المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، فيديو لمشاركة أحمد السيد زيزو لاعب الأهلي الجديد في أحد الأفلام المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.
مانشستر سيتي: ما يحلى العيد إلا بأهداف عمر مرموش (فيديو)
نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي مجموعة من أهداف النجم المصري عمر مرموش خلال الموسم المنقضي بقميص السيتي.
وكتب الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع "إكس": ما يحلى العيد إلا بمشاهدة أهداف البرنس مع السيتي حتى الآن.
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