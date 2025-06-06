الجمعة 06 يونيو 2025
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رياضة

رسميا، روما يعلن تعيين جاسبريني مديرا فنيا للفريق

جاسبريني
جاسبريني

 أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، تعيين المدرب جيان بييرو جاسبريني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق بعقد يمتد حتى صيف عام 2028، في خطوة تهدف لتعزيز مشروع النادي خلال السنوات المقبلة.

 

جاسبريني مدربا لروما 

 ويُعرف جاسبريني بأساليبه التكتيكية المبتكرة، وحرصه على تطوير اللاعبين، إلى جانب التزامه الدائم بالعمل الجاد، وهي العوامل التي دفعت إدارة روما، بدعم من المدرب السابق كلاوديو رانييري، لاختياره لقيادة الفريق.

وكان جاسبريني قد أنهى مؤخرًا مسيرته مع أتالانتا، بعدما قاد الفريق لمواسم ناجحة، قبل أن يرحل رسميًا مع نهاية موسم 2024/2025، ليبدأ تحديًا جديدًا مع روما.

ورحب نادي العاصمة الإيطالية بالمدرب الجديد برسالة عبر حساباته الرسمية قال فيها:"مرحبًا بك في روما يا مستر".

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