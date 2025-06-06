الجمعة 06 يونيو 2025
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رياضة

زيزو يصدم جماهير الزمالك بإجراء جديد بعد انضمامه للأهلي رسميا

زيزو بقميص الأهلي،
زيزو بقميص الأهلي، فيتو

وجه أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، المنضم إليه قبل ساعات قادما من الزمالك صدمة جديدة لجماهير القلعة البيضاء، بعدما قام اللاعب بمتابعة حساب المارد الأحمر عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قبل بدء رحلته مع أصحاب الرداء الأحمر غدا السبت.

وقام زيزو في المقابل بإلغاء متابعته لحساب نادي الزمالك عبر إنستجرام إيذانا بانتهاء علاقته مع القلعة البيضاء.

ويصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي إلى أمريكا، مساء غد السبت تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذي انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويتواجد زيزو حاليا في مطار القاهرة استعدادا لسفره لأمريكا للحاق ببعثة الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية. 

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، غدا السبت، حيث يطير اللاعب مساء اليوم إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى بعثة الأحمر.   

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو بولاية ميامي.

كما أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  مرانه الأول في أمريكا، الذي أقيم على ملعب جامعة نوفا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية ٢٠٢٥

ومن جانبه، أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتواجد بعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.

وأضاف قائد الفريق أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بصفته ناديا كبيرا يملك تاريخا ممتدا في البطولات القارية والعالمية مؤكدا أن الفريق يملك خبرات سابقة في هذه البطولة قبل أن يتغير نظامها وهو ما يمنحه دوافع إضافية للتحضير القوي والتركيز الكامل من أجل الظهور بشكل يليق باسم النادي الأهلي ومكانته.

وأوضح الشناوي أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق يعمل بكل جهد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية وأن كل عناصر الفريق لديهم الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البطولة.

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