مانشستر سيتي: ما يحلى العيد إلا بأهداف عمر مرموش (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي مجموعة من أهداف النجم المصري عمر مرموش خلال الموسم المنقضي بقميص السيتي.

وكتب الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع "إكس": ما يحلى العيد إلا بمشاهدة أهداف البرنس مع السيتي حتى الآن.

ما يحلى العيد إلا بمشاهدة أهداف البرنس مع السيتي حتى الآن 🇪🇬🩵 pic.twitter.com/U0ZVhy4psE — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 6, 2025

وجاءت جوائز عمر مرموش مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في يناير كالتالي:

▪️ أفضل لاعب في شهر فبراير في مانشستر سيتي

▪️ أفضل لاعب في شهر مارس في مانشستر سيتي

▪️ أفضل هدف في شهر مارس في مانشستر سيتي

▪️ أفضل هدف في البريميرليج 2024/25

هدف خيالي لـ مرموش في شباك بورنموث



هدف مرموش الذي منحه جائزة أفضل لاعب في البريميرليج موسم 2024-2025 سجله لصالح مانشستر سيتي في شباك بورنموث بالدقيقة 13 من عمر اللقاء بهدف صاروخي لا يصد ولا يرد

سرعة هدف عمر مرموش



وكشف مانشستر سيتي عبر حسابه بموقع إكس عن سرعة تسديدة عمر مرموش في هدفه الأول بمباراة بورنموث والتي بلغت 38 كيلو مترا في الساعة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث



وكان فريق مانشستر سيتي فاز على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد مباراة مميزة لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وحصل مرموش على تقييم 7.3 بحسب موقع "سوفا سكور"، وهو ثالث أعلى اللاعبين تقييمًا في صفوف فريقه بعد برناردو سيلفا، وإلكاي جوندوجان.

وسجل مرموش هدفًا لفريقه، ولمس الكرة 50 مرة، كما قدم 28 تمريرة صحيحة من أصل 30.

وأرسل مرموش تمريرة طولية صحيحة، ووجه تسديدة خارج المرمى بخلاف الهدف، كما فاز مرتين بالصراعات الثنائية من أصل 6.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي، في شهر يناير الماضي، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني.

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