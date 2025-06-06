الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي: ما يحلى العيد إلا بأهداف عمر مرموش (فيديو)

مرموش
مرموش

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي مجموعة من أهداف النجم المصري عمر مرموش خلال الموسم المنقضي بقميص السيتي.

وكتب الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع "إكس": ما يحلى العيد إلا بمشاهدة أهداف البرنس مع السيتي حتى الآن.

وجاءت جوائز عمر مرموش مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في يناير كالتالي: 
▪️ أفضل لاعب في شهر فبراير في مانشستر سيتي 
▪️ أفضل لاعب في شهر مارس  في مانشستر سيتي
▪️ أفضل هدف في شهر مارس  في مانشستر سيتي
▪️ أفضل هدف في البريميرليج 2024/25 

هدف خيالي لـ مرموش في شباك بورنموث


هدف مرموش  الذي منحه جائزة أفضل لاعب في البريميرليج موسم 2024-2025 سجله لصالح مانشستر سيتي في شباك بورنموث بالدقيقة 13 من عمر اللقاء بهدف صاروخي لا يصد ولا يرد

 

سرعة هدف عمر مرموش 


وكشف مانشستر سيتي عبر حسابه بموقع إكس عن سرعة تسديدة عمر مرموش في هدفه الأول بمباراة بورنموث والتي بلغت 38 كيلو مترا في الساعة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث


وكان فريق مانشستر سيتي فاز على  ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد مباراة مميزة لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وحصل مرموش على تقييم 7.3 بحسب موقع "سوفا سكور"، وهو ثالث أعلى اللاعبين تقييمًا في صفوف فريقه بعد برناردو سيلفا، وإلكاي جوندوجان.

وسجل مرموش هدفًا لفريقه، ولمس الكرة 50 مرة، كما قدم 28 تمريرة صحيحة من أصل 30.

وأرسل مرموش تمريرة طولية صحيحة، ووجه تسديدة خارج المرمى بخلاف الهدف، كما فاز مرتين بالصراعات الثنائية من أصل 6.
وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي، في شهر يناير الماضي، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البريميرليج اهداف عمر مرموش المصري عمر مرموش النجم المصري عمر مرموش جوارديولا جائزة افضل لاعب هدف مرموش

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يهنئ عمر مرموش بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

وزير الرياضة يهنئ عمر مرموش لفوزه بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

من بينها دولتان عربيتان، 7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى غدا السبت

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تركي آل شيخ ينشر فيديو لمشاركة زيزو لاعب الأهلي في أحد الأفلام

جدل واسع بعد مقترحات زيادة الأجرة لوحدات الإيجار القديم

الأهلي يعلن التعاقد رسميًا مع زيزو (فيديو)

أول فرمان من الجهاز الفني للأهلي بشأن زيزو بعد انضمام اللاعب رسميا للفريق

أنت العيد والعيدية، حساب قناة الأهلي يحتفي بانضمام زيزو للفريق

الأهلي يقيد زيزو في قائمة كأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو آخر ميعاد لذبح الأضحية؟ الإفتاء توضح

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

تفسير رؤية صلاة العيد في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأحزان والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية