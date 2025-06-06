الجمعة 06 يونيو 2025
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رياضة

رسميا، توتنهام يعلن إقالة مدربه بوستيكوجلو

بوستيكوجلو
بوستيكوجلو

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي بشكل رسمي إقالة إنجي بوستيكوجلو من تدريب الفريق رغم فوزه بالدوري الأوروبي قبل أسابيع.

 

إقالة مدرب توتنهام 

وجاءت إقالة المدرب الأسترالي بعد فشله في تقديم أداء كبير ونتائج جيدة، ولم يشفع له فوزه بالدوري الأوروبي في البقاء وقت أطول، وكان توتنهام قد أنهى الموسم في المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن توتنهام مدرب الفريق في الأيام القليلة المقبلة.

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