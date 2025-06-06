مع قرب انتهاء أول أيام عيد الأضحى.. الغرف التجارية: لا داع للقلق السلع متوفرة.. شعبة الخضروات: انخفاض ملحوظ في الأسعار.. المخابز: لا توجد إجازة لتلبية احتياجات المواطنين

أوشك اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك على الانتهاء؛ ليستعد المواطنين لاستقبال اليوم الثاني الذي تكثر فيه إقامة العزائم والحفلات والتجمعات الأسرية، التي قد تسبب اضطرابات لربات البيوت خوفًا من إغلاق المحال التجارية خلال العيد، وعدم قدرتها على الحصول على السلع التي تحتاجها وخاصة الطازجة.

توفير السلع الغذائية كافة للمواطنين

«لا داعي للقلق خلال العيد» هو الشعار الذي رفعته الغرف التجارية خلال استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حيث على مدار شهور أجرت اجتماعات مع جميع الشعب المعنية لتوفير السلع الغذائية كافة للمواطنين، وضمان عدم إغلاق المحال التجارية في بعض القطاعات خلال أيام العيد.

رصيد من السلع الغذائية يكفي 9 أشهر

في البداية طمأن الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية؛ المواطنين بشأن أرصدة السلع الغذائية المتوفرة في الأسواق، موضحًا أن مصر لديها رصيد من السلع الغذائية يتجاوز الـ 9 أشهر في بعض الأصناف.

الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأستهلاك لمدة عام

وأضاف «عز» أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأستهلاك لمدة عام، مشيرًا إلى استقرار أسعار السكر في الأسواق منذ فترة كبيرة.

توفير مخزون سلعي لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية

وأشار إلى أن الحكومة ومنظمات مجتمع الأعمال ومنها اتحاد الغرف التجارية يعملون جاهدين لتوفير مخزون سلعي لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية، خاصة مع الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار، الذي يشير إلى أن الاقتصاد المصرى في تعافي.

أسباب استقرار أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي

وأضاف أن أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي إما مستقرة أو في انخفاض، ويرجع ذلك إلة وفرة المعروض من السلع بفضل المبادرات المختلفة التي تنظمها الجهات المعنية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والسعي لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

اللحوم المطروحة في الأسواق تتخطى 3 أضعاف الاستهلاك الطبيعي

وفيما يخص كميات اللحوم خلال عيد الأضحى، قال الدكتور علاء عز إن هناك وفرة في كميات اللحوم الحية والمجمدة في الأسواق، وأن الكميات المطروحة حاليًا في الأسواق من اللحوم تتخطى 3 أضعاف الاستهلاك الطبيعي.

مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد

المخابز البلدية لن تغلق أبوابها خلال عيد الأضحى

وبالانتقال إلى توفير الخبز المدعم خلال أيام العيد؛ قال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المخابز البلدية لن تغلق أبوابها خلال عيد الأضحى وذلك على مستوى الجمهورية؛ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز

مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد

وأضاف: أن مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد ستبدأ من الساعة الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وهناك بعض المخابز ستعمل بصورة استثنائية حتى الساعة 9 مساءً، وأن بعض المخابز البلدية ستحصل على إجازة خلال عيد الأضحى المبارك، ولكن بالتناوب مع المخابز الأخرى؛ وذلك حسب خطة المحافظة ومديريات التموين والإدارات التموينية لكل منطقة.

مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد

توفير الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد

وأشار إلى أن المخابز البلدية ستعمل على توفير الخبز المدعم بوزن 90 جرامًا بسعر 20 قرشًا للرغيف، وذلك لحاملي البطاقات التموينية، من خلال 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، بواقع إنتاج 275 مليون رغيف يوميًا.

محلات الخضار والفاكهة ستعمل على مدار أيام العيد

وفيما يخص الخضار والفاكهة خلال عيد الأضحى، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن محلات الخضار والفاكهة ستعمل على مدار أيام عيد الأضحى، وحتى الأسواق الكبرى، فعيد الأضحى من المواسم الهامة لاستهلاك أنواع الطعام ومنها الخضراوات والفاكهة.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة

بروتوكول بين الشعبة والسلاسل الغذائية لتلبية الاحتياجات في العيد

وأضاف «النجيب» أنه لضمان توفير الخضراوات والفاكهة في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى، وقعت الشعبة بروتوكول تعاون مع عدد من السلاسل الغذائية قبل العيد بثلاثة أيام، يهدف إلى ضخ الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

لا يوجد إجازة إغلاق لمحلات الخضار والفاكهة على مدار العام

وأشار إلى أنه لا يوجد إجازة إغلاق لمحلات الخضار والفاكهة على مدار العام، بل يحصل العاملون على إجازة بالتناوب فيما بينهم بنظام «الشيفتات» لضمان عدم إغلاق المحال خلال أيام العيد، وضمان أن يحصل العاملين على وقت كاف للإحتفال مع أسرهم أيضًا.

ضمان استمرارية العمل لعدم التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين

وتابع: أن بذلك نضمن استمرارية العمل دون الإخلال بحقوق العاملين، أو التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، فعيد الأضحى هو عيد «أكل وشرب» أي يهتم المواطنين بشراء احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة وباقي الأطعمة، وتفضل الأسر التجمعات والاحتفال وإعداد الطعام الشهي خلاله، وإقامة «العزائم».

شراء الفاكهة الصيفية الطازجة هو الخيار الأفضل للمواطنين

وقال حاتم النجيب أن أيضًا المواطنين يفضلون شراء الفاكهة الطازجة خلال أيام العيد، سواء لاحتياجاتهم في المنزل، أو حتى شرائها هدية عند زيارة الأقارب والأهل للتهنئة بالعيد، وخاصة عندما يحل العيد في فترة الصيف يكون الإقبال على شراء الفاكهة الصيفية الطازجة هو الخيار الأفضل للمواطنين.

جميع أصناف الخضراوات والفاكهة متوفرة في السوق المحلي

وتابع: أن جميع أصناف الخضراوات والفاكهة متوفرة في السوق المحلي دون نقص أو شحية، وهناك حالة من الانخفاضات في أسعار الفاكهة بدأت في بعض الأصناف مثل البطيخ والعنب والشمام والكانتلوب بانخفاضات ملحوظة، وأيضًا المشمش والبرقوق.

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