الخميس 05 يونيو 2025
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اقتصاد

اتحاد الغرف يوضح مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام عيد الأضحى

مواعيد عمل المخابز
مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد

مواعيد عمل المخابز البلدية في أيام عيد الأضحى، قدمت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، التهنئة لجميع المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يحل غدًا الجمعة، معلنة مواعيد عمل المخابز خلال أيام العيد.

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مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد

 فما هي مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام عيد الأضحى، وما هي آليات العمل للمخابز التي ستحصل على إجازة خلال أيام العيد؟ 

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مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد

 المخابز البلدية لن تغلق أبوابها خلال عيد الأضحى

 وقال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ «فيتو» إن المخابز البلدية لن تغلق أبوابها خلال عيد الأضحى وذلك على مستوى الجمهورية؛ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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 محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز

مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد

 وأضاف: أن مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد ستبدأ من الساعة الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وهناك بعض المخابز ستعمل بصورة استثنائية حتى الساعة 9 مساءً.

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مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد

التناوب بين المخابز البلدية خلال إجازة العيد

 وتابع: أن بعض المخابز البلدية ستحصل على إجازة خلال عيد الأضحى المبارك، ولكن بالتناوب مع المخابز الأخرى؛ وذلك حسب خطة المحافظة ومديريات التموين والإدارات التموينية لكل منطقة. 

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مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد

توفير الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد

 وأشار إلى أن المخابز البلدية ستعمل على توفير الخبز المدعم بوزن 90 جرامًا بسعر 20 قرشًا للرغيف، وذلك لحاملي البطاقات التموينية، من خلال 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، بواقع إنتاج 275 مليون رغيف يوميًا.

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مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام العيد

عمل المخابز بكامل طاقتها خلال يوم وقفة عرفات

وقال محمد عبد الجواد إن المخابز البلدية قامت بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية اليوم خلال يوم وقفة عرفات، ومستعدة للعمل خلال أيام العيد. 

 

توجيه وزاري بشأن منح المطاحن التموينية إجازة العيد

وفي نفس السياق؛ كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وجهت توجيهًا وزاريًا بشأن الموافقة على منح المطاحن التموينية إجازة عيد الأضحى، وجاء كالآتي: 

<strong>توجيه وزاري بشأن منح المطاحن التموينية إجازة العيد</strong>
توجيه وزاري بشأن منح المطاحن التموينية إجازة العيد
<strong>توجيه وزاري بشأن منح المطاحن التموينية إجازة العيد</strong>
توجيه وزاري بشأن منح المطاحن التموينية إجازة العيد

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