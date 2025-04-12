السبت 12 أبريل 2025
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هل يتم رفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود؟ التموين توضح

الخبز المدعم، فيتو
الخبز المدعم، فيتو
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قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة إنه بعد رفع سعر السولار 2 جنيه، لن يتم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم ولا بحجمه ".

من يتحمل التكلفة الجديدة في إنتاج الخبز المدعم؟

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": رغيف الخبز المدعم سيظل سعره كما هو وتتحمل الحكومة متمثلة في وزارة التموين تكلفة الزيادة في أسعار السولار والمواد البترولية".


تكلفة إنتاج الخبز المدعم ووزن الرغيف

وأكد أنه لن يتغير حجم أو سعر الخبز المدعم، وتتحمل وزارة التموين الزيادة الجديدة في تكلفة الانتاج بالمخابز.

وأشار إلي أن هناك حملات رقابية على المخابز للتأكد من جودة ووزن الخبز المدعم، الذي يتم بيعه للمواطنين المستهدفين.

ووجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

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