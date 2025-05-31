ماذا اكتشف محافظ الدقهلية في جولته المفاجئة على المخابز؟ (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في جولة صباحية مفاجئة اليوم، عددا من المخابز البلدي بمدينة المنصورة، للتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بالوزن المحدد، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخبز في التجاوز أو التلاعب في الوزن أو تجميع البطاقات أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات.

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بعدد من المخابز بالمنصورة

وخلال تفقد محافظ الدقهلية مخبز في سندوب تبين وجود نقص في وزن رغيف الخبز، وعلى الفور كلف مباحث التموين بتطبيق أقصى غرامة مالية مع عدم إغلاق المخبز، حرصا على مصالح المواطنين في توفير الخبز، وشدد على ضرورة الالتزام بوزن الرغيف.

عقوبات رادعة في حالة تجميع بطاقات

كذلك تفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز بمنطقة عزبة عقل، وقرية شاوة، وراجع بنفسه وزن الرغيف للتأكد من مطابقته للوزن المقرر والمواصفات، مشيرا إلى وجود عقوبات رادعة في حالة تجميع بطاقات التموين، أو وجود نقص في وزن الرغيف.

عقوبات رادعة في حالة تجميع بطاقات

والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكاواهم إذا وجدت، وكلف وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومضاعفة الغرامة المالية على المخالفين في حالة تكرار المخالفات.

لا تسامح مع أي فرن يتلاعب بقوت المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود معاناة للمواطنين في الحصول على حصص الخبز المقررة لهم، ولن يتسامح مع أي فرن يتلاعب بقوت المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.