السبت 31 مايو 2025
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وفد البنك الدولي والصحة العالمية يزور منشآت الرعاية الصحية في الإسماعيلية (صور)

وفد البنك الدولي
وفد البنك الدولي والصحــة العالمية يزور منشآت الرعاية الصحي

استقبل الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في  محافظة الإسماعيلية،  بمركز طب الأسرة سرابيوم، وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.  

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أبرز محاور الزيارة 

تضمنت الزيارة جولة تفقدية للأقسام المختلفة بالمركز، واجراء مناقشات موسعة مع فرق العمل حول آداء الخدمة، التطوير الذى تشهده منشآت  طب الأسرة،وسبل مواكبة الأهداف الاستراتيجية للهيئة في تقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.   

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أبرز الحضور خلال الزيارة 

حضر الزيارة كل من الدكتور أحمد بركات، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية، والدكتورة كرستين مؤنس، مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما تم استعراض آلية تقديم الخدمات الصحية بالمركز، بما في ذلك نظام التسجيل الإلكتروني،مؤشرات الجودة ورضاء المنتفعين،RCM
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ضم الوفد الزائر عددًا من الخبراء والمختصين، منهم: من وزارة المالية: الدكتورة نوران الدسوقي - أخصائي صحة أول، والدكتورة نيهال البخشونجي  أخصائي تقييم ومتابعة.  

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

من البنك الدولي: الدكتورة إيوديجي جعفر - مسئول اقتصاديات الصحة، ود. مديحة عفيفي - استشاري الجوانب الاجتماعية، ود. مها عبد الونيس - أخصائي صحة أول، ود. عمرو الشواربي - مسئول اقتصادي، من منظمة الصحة العالمية: د. جاسر جاد الكريم – منسق النظم الصحية، ود. أحمد خليفة – مسؤول اقتصاديات الصحة، ود. أميرة حجازي – مسؤول الصحة العامة، ود. أحمد أبو شادي – استشاري النظم الصحية.

 

كان في استقبالهم من الهيئة العامة للرعاية الصحية: د.ريهام الشناوي مدير عام الاتصال والتعاون الدولي، د. مهند عاطف مدير إدارة الدراسات والبحوث، د. مروة سليم  مسؤول الاتصال والتعاون الدولي، بالإضافة إلى د. منى منير  مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، د.رضوى السيد، د. هبة كمال  مدير إدارة الصيدلة، ا.نهلة كامل،مدير إدارة الصيدلة، وعدد من مديري الإدارات بالفرع.

 

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 

 

 

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