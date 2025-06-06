الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

حملات تفتيشية على نقاط الذبح ومحال الجزارة بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

 شنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، حملة مكبرة للتفتيش على نقاط الذبح ومحال الجزارة بمدينة الإسماعيلية.  

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المستهدف من الحملة 

واستهدفت الحملة المرور الميداني على 17 نقطة ذبيح من نقاط الذبيح المحددة والمصرح بها لذبح الأضاحي، هذا بالإضافة إلى المرور على نقاط الذبيح المستبعدة لعدم استيفائهم الشروط والضوابط الواجب توافرها والبالغ عددهم 5 نقاط ذبح. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تشكيل الحملة المكبرة 

وتضم الحملة في عضويتها مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، مديريات التموين والتجارة الداخلية، الطب البيطري، والصحة، وجهاز حماية المستهلك وشرطة المسطحات والبيئة بجانب إدارة البيئة، المخلفات الصلبة، والتفتيش المالي والإداري "الحوكمة" بديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية والتموينية للحفاظ على أرواح المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.  



حرص محافظة الإسماعيلية على تطبيق الاشتراطات البيئية 

وتأتي الحملة في إطار حرص المحافظة على تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية، وضمان التزام الجزارين والمواطنين بالتعليمات المنظمة لعملية الذبح، بما يحفظ الصحة العامة ويمنع التلوث. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملة المكبرة 

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر بيئية وعدد من المحاضر الصحية حيال المخالفين والذين ثبت قيامهم بالذبح في أماكن غير مخصصة أو عدم الالتزام بالضوابط الصحية والبيئية المعتمدة. 

 

محافظ الإسماعيلية يؤكد على عدم التهاون في المخالفات البيئية 

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة أو تضر بالبيئة، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية طوال أيام العيد لضمان انضباط المنظومة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على سلامة الجميع.
 

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة نقاط الذبيح المخصصة بكل وحدة محلية، والتي تقدم خدمة الكشف الطبي البيطري على الأضاحي، والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات البيئية والصحية لتقديم الخدمة بشكل لائق للمواطن الإسماعيلي، والحفاظ على أرواح المواطنين.

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