إعلام عبري: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين داخل مبنى بخان يونس

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس في قطاع غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن عددا من الجنود الإسرائيليين لا يزالون تحت الأنقاض، وإن الحدث الأمني لم ينتهِ بعد.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت أمس الخميس تنفيذ عمليتين في خان يونس، وتنفيذ كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن وقوع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وقالت القسام في بيان إن الكمين نفذ الأحد الماضي في منطقة الخط الشرقي قرب موقع المبحوح، واستخدم فيه المقاتلون عبوات ناسفة وقذائف، واشتبكوا بأسلحة رشاشة مع القوات الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في معارك بشمال قطاع غزة الاثنين الماضي، إثر استهداف عربة عسكرية من طراز هامر كانوا يستقلونها في جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح.

من جهتها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير آلية عسكرية جنوبي مدينة خان يونس.

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