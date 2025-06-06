الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين داخل مبنى بخان يونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس في قطاع غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن عددا من الجنود الإسرائيليين لا يزالون تحت الأنقاض، وإن الحدث الأمني لم ينتهِ بعد.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت أمس الخميس تنفيذ عمليتين في خان يونس، وتنفيذ كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن وقوع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وقالت القسام في بيان إن الكمين نفذ الأحد الماضي في منطقة الخط الشرقي قرب موقع المبحوح، واستخدم فيه المقاتلون عبوات ناسفة وقذائف، واشتبكوا بأسلحة رشاشة مع القوات الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في معارك بشمال قطاع غزة الاثنين الماضي، إثر استهداف عربة عسكرية من طراز هامر كانوا يستقلونها في جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح.

من جهتها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير آلية عسكرية جنوبي مدينة خان يونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة غزة جيش الاحتلال خان يونس

مواد متعلقة

وسط تكبيرات العيد، القصف الإسرائيلي يسقط 52 شهيدا في غزة

تسليح عائلات وعشائر غزة، مسئولون إسرائيليون يكشفون تفاصيل مخطط نتنياهو الشيطاني للقضاء على حماس

زعيم حزب إسرائيلي يكشف خطة نتنياهو بتسليح عصابات في غزة

خبير يكشف سبب العجز العربي عن وقف العدوان على غزة

الأكثر قراءة

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

بعد انتهاء عقده مع الزمالك، تعرف على مشوار أيمن الرمادي في الفريق

6 صور ترصد صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بحضور السيسي

فرص مصر في التأهل لكأس العالم للناشئين والشباب ومجموعات الفراعنة

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

أهالي الإسكندرية يتوجهون إلى الشواطئ هربا من حرارة الطقس (فيديو وصور)

وسط تكبيرات العيد، القصف الإسرائيلي يسقط 52 شهيدا في غزة

إسرائيل تحدد شرطا واحدا لوقف إطلاق النار على لبنان

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بقدوم أوقات مليئة بالسرور

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

أعمال الحج في أول أيام عيد الأضحى، 5 أعمال لضيوف الرحمن اليوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية