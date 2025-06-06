عواصف رعدية شديدة تضرب أمريكا وتكساس تتعرض لأعاصير خطيرة (فيديو)

شهدت الولايات المتحدة موجة عواصف رعدية وأعاصير خطيرة ضربت مناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد، حيث تعرضت ولاية تكساس لأسوأ هذه الظواهر الجوية.

ورصدت الأقمار الصناعية والرادارات إعصارين عنيفين، الأول في شرق أريزونا والثاني بالقرب من حدود نيومكسيكو تكساس، حيث ظهر إعصار عملاق محمل بالغبار والأتربة يدمر الأراضي الزراعية في غرب تكساس، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية نظرًا لوقوعه في مناطق ريفية نائية.

Meteorologist @matthewcappucci is in the inflow of a MASSIVE tornado near Morton, Texas: pic.twitter.com/PIyNEU52Vu June 5, 2025

وتتصاعد حدة هذه العواصف مع دخول البلاد فصل الصيف الجوي، حيث سجلت الأجهزة المختصة أكثر من 200 تقرير عن أضرار وعواصف شديدة امتدت من السهول حتى البحيرات العظمى.

وشملت الظواهر الجوية النادرة سقوط برد بحجم العملات المعدنية في لاس فيغاس، وهو أمر غير مألوف في هذه المنطقة الصحراوية.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار هذه الحالة الجوية غير المستقرة، حيث يتعرض حوالي 88 مليون مواطن أمريكي لخطر العواصف الشديدة، خاصة في مناطق السهول والجنوب الأوسط التي صنفت ضمن مستوى الخطر الثاني من أصل خمسة.

Lubbock is getting ready to rumble because that’s a big azz tornado #Lubbock #Texas #Tornado



Make sure to follow Brad if you want to see more videos. pic.twitter.com/nVyVIjZghm — Cathlina King 🇺🇸 (@AmeraucanaLover) June 6, 2025

ومن المتوقع أن تنتقل بؤرة الخطر الجوي يوم السبت إلى وادي المسيسيبي والمناطق الجنوبية الشرقية، مع احتمال تشكل عواصف رعدية عنيفة قد تتسبب في فيضانات مفاجئة وصواعق خطيرة.

وتشير التوقعات الجوية إلى احتمالية تفاقم الأوضاع مع تكرار العواصف الرعدية فوق نفس المناطق، مما يزيد من خطر الفيضانات، إضافة إلى احتمال تشكل ما يعرف بعواصف "الديريتشو" المدمرة التي تتميز بمساراتها الطويلة وقوتها التدميرية الكبيرة.

Crazy tornado event between Causey, New Mexico and Lubbock, Texas! We possibly documented 16 twisters, several anticyclonic, 3 wedges, and twins developed RIGHT NEXT TO US! Also, the windshield took a baseball hailstone.#TXWX #NMWX @JustonStrmRider pic.twitter.com/aAzqPZmfs6 — Simon Brewer (@SimonStormRider) June 6, 2025

كما يتوقع أن تشهد عدة مدن أمطارا غزيرة تتراوح بين 15 إلى 30 سنتيمترا خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لمركز المناخ الوطني.

وفي حين تعتبر هذه الأمطار نعمة للمناطق التي تعاني من الجفاف، إلا أنها تثير قلق المزارعين في الغرب الأوسط الذين يخشون على محاصيلهم الزراعية، خاصة القمح والذرة التي تمر بمراحل نمو حساسة.

NOW - Tornado on the ground moving toward heavy populated Lubbock, Texas. pic.twitter.com/ROIZnexmyy — Boarding School Bully Press (@BullyPress) June 6, 2025

كما تترقب السلطات بقلق وصول هذه العواصف إلى السواحل الجنوبية الشرقية حيث تعاني بعض المدن مثل جاكسونفيل وتشارلستون بالفعل من ارتفاع معدلات الرطوبة.



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