الخميس 05 يونيو 2025
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اقتصاد

شعبة القصابين: زيادة الإقبال على شراء أضاحي الخرفان والجديان وهذه تطورات السوق

أضاحي العيد 2025
أضاحي العيد 2025

أسعار اللحوم في عيد الأضحى، يحل عيد الأضحى المبارك؛ غدًا الجمعة، إذ يبدأ أكبر موسم للحوم في مصر، سواء بشراء وذبح الأضاحي، أو حتى شراء  اللحوم الطازجة والمجمدة من المحال، فما هو حالة سوق اللحوم في مصر، والتوقعات بشأن مبيعات اللحوم خلال أيام العيد، وما هي أكثر الأضاحي مبيعًا خلال العيد؟

<strong>أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2025</strong>
أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2025

عيد الأضحى هو أكبر المواسم في استهلاك اللحوم

 يقول هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عيد الأضحى هو أكبر المواسم في مبيعات واستهلاك اللحوم في مصر، خاصة مع تأدية المواطنين لسنة ذبح الأضحية، واحتفالات المواطنين بشراء كميات كبيرة من اللحوم، فهو «عيد اللحمة».

<strong>أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2025</strong>
أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2025

استعدادات المواطنين للعيد تختلف بحسب الإمكانيات المادية

 وأضاف «عبدالباسط» لـ «فيتو» أن استعدادات المواطنين لاستقبال العيد تختلف بحسب الإمكانيات المادية لهم، لكن المصريون شعب يعرف كيف يحتفل وبأقل الإمكانيات، خاصة وأن السوق المحلي به جميع السلع بأسعار تناسب الإمكانيات المادية للمواطنين.

<strong>أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2025</strong>
أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2025

اللحوم متوفرة في الأسواق من 280 إلى 550 جنيهًا

 وتابع: أن بالنسبة للحوم؛ فإن هناك اللحوم البلدية في محلات الجزارة التي تتراوح بين 400 و460 جنيهًا، وتوفر الحكومة اللحوم المستوردة في منافذها والمجمعات الإستهلاكية بسعر 280 جنيهًا للكيلو، أي أن اللحوم متوفرة بأسعار مناسبة للجميع، إضافة إلى السلاسل الغذائية التي يصل سعر كيلو اللحمة إلى 550 جنيهًا. 

<strong>أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2025</strong>
أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2025

كيف تعامل المصريون مع ارتفاع أسعار الأضاحي؟

 وأشار إلى أنه حتى في شراء الأضاحي، ومع ارتفاع أسعار الأضاحي خلال العامين الماضيين، بدأ المواطنون غير القادرين على الشراء والراغبين في شراء الأضحية بالبحث عن البدائل، التي كان منها شراء الخرفان والجديان بدلًا من العجول، أو البحث عن مساهمين ومشاركين في أضحية عجل أو جمل.

<strong>شراء أضاحي الخرفان </strong>
شراء أضاحي الخرفان 

زيادة الإقبال على شراء أضاحي الخرفان والجديان

 وأوضح أن زاد الإقبال على شراء أضحية الخرفان والجديان ثم الجمال وأخيرًا العجول، مع ارتفاع أسعار الأضاحي خلال العامين الماضيين، وهذا ما حدث أيضًا خلال موسم عيد الأضحى 2025.

<strong>أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2025</strong>
أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2025

انخفاض مبيعات اللحوم خلال عيد الأضحى

 وقال «عبدالباسط» إن مبيعات اللحوم بصفة عامة انخفضت بمعدلات كبيرة خلال مواسم عيد الأضحى في العامين الماضيين، ولم تعد بنفس المعدلات السابقة، إذ كان في السابق المواطنون يشترون كميات كبيرة، أما الآن فالشراء على قدر الاستهلاك والميزانية.

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