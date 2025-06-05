البلدي بـ 300 والضأن بـ 400، أسعار اللحوم داخل مدبح السيدة زينب (فيديو وصور)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ الأسر المصرية في التحضير لاستقبال هذه المناسبة الدينية العظيمة، التي ترتبط في قلوب الناس بالفرح وصلة الرحم ومظاهر الكرم.

وتعتبر اللحوم، وخاصة اللحوم البلدية، من أبرز رموز الاحتفال بهذه المناسبة.

ويُعتبر مدبح السيدة زينب واحدًا من أهم وأشهر المذابح الشعبية في قلب القاهرة، حيث يتوجه المواطنون من مختلف الأحياء للحصول على لحوم طازجة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق الكبرى.

أسعار اللحوم البلدي في مدبح السيدة زينب

يمتاز مدبح السيدة زينب بأنه سوق متكامل، لا يقتصر فقط على اللحوم الحمراء، بل يضم مجموعة متنوعة من "فواكه اللحوم" مثل الكبدة والقلب والطحال والكرشة والممبار والكوارع وغيرها، والتي تُعتبر جزءًا أساسيًا من المطبخ المصري خلال عيد الأضحى، خصوصًا في اليوم الأول المعروف بـ"يوم الفتة".

أسعار اللحوم البلدي في مدبح السيدة زينب

في هذا الإطار، تتفاوت أسعار اللحوم في المدبح بين اللحوم الحية للمواطنين الراغبين في الأضحية، واللحوم المذبوحة الجاهزة للشراء الفوري، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والمستوردة، التي تُعرض أحيانًا بأسعار مخفضة ضمن مبادرات الدولة أو عروض التجار.

يُعتبر هذا التفاوت فرصة للمواطنين لاختيار ما يناسب ميزانيتهم، حيث يوفر المدبح خيارات متعددة تتيح للفئات الاقتصادية المختلفة شراء اللحوم دون التأثير على عادات العيد أو الشعور بعبء التكاليف العالية. كما أن بعض الجزارين يقدمون عروضًا خاصة وتخفيضات بمناسبة العيد، سواء على لحوم الكندوز أو الضاني، أو حتى على الفواكه والقطع الخاصة التي يفضلها الكثير من المستهلكين.

ورصدت عدسة فيتو مدبح السيدة زينب ونقدم لكم تقريرًا شاملًا ومحدثًا عن أسعار وأنواع اللحوم في مدبح السيدة زينب قبل أيام من عيد الاضحى لعام 2025.

أنواع اللحوم وحلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب

قال محمد إنه يمتلك محل جزارة داخل المدبح ويقدم من خلاله جميع أنواع اللحوم وفواكه اللحوم بمختلف أصنافها مثل اللحوم البلدية والحلويات المتنوعة "الكرشة، الطحال، الفشة، الكبدة والممبار" البلدي.

أسعار اللحوم البلدي في مدبح السيدة زينب

وأضاف: تختلف الأسعار في هذه الفترة عن الشهر الماضي، ومع اقتراب عيد الأضحى تتغير الأسعار والكميات وكذلك إقبال المواطنين.

وأكد أن الإقبال بدأ في الزيادة مع اقتراب عيد الأضحى، رغم ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار هو ارتفاع تكلفة الأعلاف والنقل، مشيرًا إلى أنهم يبذلون جهدًا لتوفير لحوم بلدية طازجة بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن الزبائن يفضلون لحوم الكندوز والضأن، بينما يزداد الطلب على "فواكه اللحوم" في هذه الأيام "قبل عيد الأضحى".

أسعار اللحوم البلدي في مدبح السيدة زينب

أسعار اللحوم في مدبح السيدة زينب خلال شهر يونيو 2025، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم البلدي في مدبح السيدة زينب

وقال محمد لـ "فيتو" إن هناك فرقًا في أسعار اللحوم الحمراء البلدية ولحوم الضأن وحتى فواكه اللحوم.

اللحوم الحمراء (المذبوحة)

يبلغ سعر كيلو اللحم البلدي حوالي 300 جنيه.

تتراوح أسعار لحم كندوز بلدي بين 340 و414 جنيهًا للكيلو، حسب القطعية والجودة.

يبلغ سعر لحم ضأن البلدي حوالي 520 جنيهًا للكيلو.

يبلغ سعر لحم جمل حوالي 380 جنيهًا للكيلو.

تتراوح أسعار الحم المفروم بين 308 و350 جنيهًا للكيلو.

تتراوح أسعار الكبدة البلدي بين 380 و495 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي في مدبح السيدة زينب

أسعار فواكه اللحوم البلدي (حلويات المدبح)

يبلغ سعر لحم اللسان حوالي 180 جنيهًا للكيلو.

يبلغ سعر كيلو العكاوي حوالي 170 جنيهًا.

تتراوح أسعار الكوارع (الواحدة) 270 إلى 370 جنيها

تتراوح أسعار الكرشة العادية بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الممبار بين 150 و200 جنيه.

تتراوح أسعار الفشة الضأن بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تتراوح أسعار لحم الراس البقري بين 170 و180 للكيلو.

ويبلغ سعر كيلو "الدهن" 60 جنيها.

يبلغ سعر كيلو الكبدة والكلاوب 250 جنيها.

وأضاف قائلًا: "لا يوجد فرق في الأسعار مقارنة بالأيام العادية"، الاختلاف الوحيد في الأسعار يكمن في الفرق بين لحوم الضأن ولحوم البقر، حيث أن لحوم الضأن وحلويات الضأن أغلى من اللحوم البلدية البقرية".

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