عائلات لبنانية تغادر بيوتها في الضاحية الجنوبية خوفا من هجوم الاحتلال (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن عائلات لبنانية غادرت بيوتها في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء لقصف المنطقة.



عائلات لبنانية تغادر بيوتها في الضاحية الجنوبية خوفا من الهجوم الإسرائيلي

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون الأكبر منذ وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال وضع منظومات الدفاع الصاروخية في شمال إسرائيل على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ.

مصادر صحفية: عائلات لبنانية تُغادر بيوتها في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء لقصف المنطقة. pic.twitter.com/7sI8oKleMz June 5, 2025



وأكدت أن مسيّرات إسرائيلية حلقت بكثافة الآن في أجواء بيروت.

وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: سنهاجم مواقع لتصنيع المسيرات المفخخة في المواقع المستهدفة في ضاحية بيروت.

جيش الاحتلال يستعد للهجوم على بيروت

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: سنقوم بعد قليل باستهداف بنى تحتية تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية مخصصة لإنتاج مسيرات.

وزعم جيش الاحتلال: أن حزب الله يعمل على تعزيز صناعة إنتاج المسيرات استعدادا للحرب المقبلة مع إسرائيل، مدعيا أن الوحدة الجوية التابعة لحزب الله تعمل على إنتاج آلاف المسيرات بتوجيه وتمويل من عناصر إيرانية.

وواصل جيش الاحتلال مزاعمه: أن حزب الله ينتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويتحدى الدولة اللبنانية ويمنع تطبيق الاتفاق وسنعمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها وسنمنع أي محاولة لإعادة تأهيل حزب الله.

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