رجل أمن يرفع أكف الدعاء أثناء تأمين الحجاج (فيديو)

تداولت وسائل إعلام سعودية اليوم الخميس، مقطع فيديو لأحد رجال الأمن وهو يقف في المشاعر المقدسة لحفظ أمن الحجاج، ويرفع كفيه إلى السماء في ضراعة يرجو رحمة الله ومغفرته.

يقف شامخا لحفظ أمن الحج وخاشعا لربه.. رجل أمن يرفع أكف الدعاء راجيا رحمة الله#الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/2vZ7KB1RpE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 5, 2025

بدأت حشود غفيرة من ضيوف الرحمن في النفرة إلى صعيد مزدلفة بعد مغيب شمس يوم عرفة.

وصلى حجاج بيت الله الحرام الظهر والعصر في مشعر عرفات جمع تقديم مع القصر، لكن إن صلاهما جمع تأخير أو صلى كل صلاة في وقتها فلا شيء عليه.

حجاج بيت الله ينفرون إلى مزدلفة

وينتظر الحاج في عرفة إلى غروب الشمس، ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء مسْتقبِلًا القبلة.

والوقوف بعرفة مُمْتَد إلى طلوع الفجر من يوم العاشر؛ فمَنْ أدرك عرفة في أي جزء من الليل قبل الفجر صحّ وقوفه بها.

ثم يذهب الحاجّ بعد الغروب إلى مزدلفة، ومن السنة أن يصلي بها المغرب والعشاء والفجر، ثم يمكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس من يوم العاشر.

والوقوف بمزدلفة عند الحنفية سنة مؤكدة، وعند الشافعية والحنابلة واجب، لكنهم رخصوا في الدفع بعد منتصف الليل، والمراد نصف الليل الشرعي وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر؛ فيحسب الوقت ما بين الغروب والفجر، ثم يقسم على اثنين، ثم يضاف خارج القسمة من الساعات إلى وقت المغرب فيكون هذا هو وقت نصف الليل.

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