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موسم الحج 2025، السعودية تعلن جاهزية قطار المشاعر المقدسة لبدء تشغيله اليوم (فيديو)

قطار المشاعر المقدسة،
قطار المشاعر المقدسة، فيتو

موسم الحج 2025، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، عن جاهزية قطار المشاعر المقدسة لبدء تشغيله الفعلي لموسم الحج، ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك استمرارًا لدورها الوطني في خدمة ضيوف الرحمن وضمن جهود المملكة لتطوير منظومة النقل لخدمة الحجاج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج 2025.

القطار ينفذ خلال موسم الحج ما يزيد على الألفي رحلة

وكشفت الخطوط الحديدية السعودية، استعداداتها بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتها الجهات الأمنية والخدمية المختصة، حيث تم تنفيذ خطة تشغيل تحضيري شاملة تضمنت ما يقارب 12 ألف رحلة تجريبية منذ شهر يناير الماضي، إضافة إلى أربع عمليات محاكاة متكاملة تحاكي ظروف موسم الحج بدقة عالية بهدف اختبار جاهزية الأنظمة والقطارات والمحطات ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن انطلاقة آمنة وفعّالة خلال الموسم.

ويعمل قطار المشاعر المقدسة وفق خمس حركات تشغيلية مختلفة، تم تصميمها خصيصًا بما يتوافق مع أنماط تنقل الحجاج بين المشاعر حسب النسك الذي يؤدونه، ما يجعله منظومة نقل فريدة من نوعها على مستوى العالم، ويقوم القطار خلال موسم الحج بتنفيذ ما يزيد على الألفي رحلة، تهدف إلى نقل أكثر من مليوني راكب بكفاءة عالية وبتنظيم دقيق ضمن تلك الحركات الخمس.

قطار يربط المشاعر بين تسع محطات موزعة على مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى

كما نفذت "سار" خلال هذه المدة سلسلة من أعمال الصيانة والاختبارات الدقيقة لكافة مرافق المشروع ومحطاته، للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لمتطلبات السلامة ومعايير الجودة، حيث يربط قطار المشاعر بين تسع محطات موزعة على مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، وتصل المحطة الأخيرة في منى إلى الدور الرابع من جسر الجمرات، بما يعزز انسيابية حركة الحجاج وسلامتهم.

أبرز مشاريع النقل التخصصي المستدام على مستوى المنطقة

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يُعد قطار المشاعر المقدسة من أبرز مشاريع النقل التخصصي المستدام على مستوى المنطقة، حيث يعمل بأسطول مكون من (17) قطارًا بطاقة استيعابية تصل إلى (3,000) راكب لكل قطار، وبقدرة نقل جماعية تتجاوز (72) ألف راكب في الساعة الواحدة، مما يُسهم في تقليل الازدحام داخل المشاعر، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقديم تجربة نقل ذكية وآمنة وصديقة للبيئة.

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الخطوط الحديدية السعودية سار قطار المشاعر المقدسة موسم الحج خدمة ضيوف الرحمن موسم الحج 2025

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