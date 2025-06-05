ما حكم إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق؟ الأزهر للفتوى يوضح

عيد الأضحى 2025، تتزايد عمليات شراء الأضاحي؛ استعداد لحلول عيد الأضحى المبارك، لإحياء شعيرة ذبح الأضحية، ومعها تتجدد الأسئلة حول حكم إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق.

حكم إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق

ومن جانبه، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" حكم إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق بعد قضاء شعيرة الذبح.

جريمة جسيمة تتنافى مع الشرع

وقال مركز الأزهر للفتوى، إن ترك أثر الدم، وإلقاء مُخلّفات الذِّبح بعد الانتهاء منه في الطريق العام؛ لمن السَّيِّئات العظام، والجرائم الجسام التي تتنافى مع مُقرّرات الشرع الشريف؛ لما في ذلك من إيذاء الناس، وإلحاق الضرر بهم.

مخلفات الأضحية

وأوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ». أخرجه البخاري)، ويجدر التنبيه إلى أنَّ الذِّبح في الأماكن المُعدة وَالمُجَهْزَةِ له هو الأصل؛ حرضًا على الناس وعلى ما ينفعهم، وابتعادًا عن كل ما يُكدّر عيشهم أو يُؤذي مشاعرهم وأبدانهم.

الأزهر يوضح كيفية توزيع لحوم الأضحية

وفي وقت سابق، أوضح الشيخ أحمد الهادي السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كيفية توزيع لحوم الأضحية.

كيفية توزيع لحوم الأضحية

وقال الشيخ أحمد في لقاء مع “فيتو”: "ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وأطعموا وادخروا»، موضحا أن العلماء أخذوا من هذا الحديث استحباب التثليث في توزيع لحوم الأضاحي.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التوزيع حسب السنة يكون ثلث للمضحي أو لأهل بيته، وثلث لأصحابه أو أقربائه، والثلث الأخير للفقراء والمساكين؛ مؤكدا أنه يُستحب التوسعة على الفقراء والمساكين، خاصة في أيام العيد وأيام منى.

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