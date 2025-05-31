ما حكم الأضحية، وهل هي سُنة أم فرض؟ الأزهر يجيب (فيديو)

حكم الأضحية، تمر علينا أفضل أيام الدنيا على الإطلاق وهي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، التي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرها منسكا عظيما وهو الأضحية.

حكم الأضحية

ومن جانبه، أوضح الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الأضحية وهل هي سنة أم فرض؟.

هل الأضحية سنة أم فرض؟

وقال الشيخ “عرفة” لـ"فيتو": "إن الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول المصطفى: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا».

الأضحية تغفر الذنوب

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الأضحية تغفر الذنوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: «قومي إلى أُضحيتِكِ فاشهدِيها فإنه يُغفرُ لك عند أولِ قطرةٍ تقطُرُ مِنْ دمِها كلُّ ذنبٍ».

ما الحكمة من تشريع الأضحية؟

وفي ذات السياق، أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أفضل الأعمال في أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو التضحية.

ما الحكمة من الأضحية؟

وقال الشيخ “عرفة” لـ"فيتو": “لذلك شرع الله سبحانه وتعالى الأضحية على للمستطيع من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسولنا جعلها منسكا عظيما لأمته لأمور وحكم سامية”.

وتابع أن من هذه الأمور؛ أن الإنسان يوسع على نفسه وعلى أولاده وجيرانه والفقراء والمساكين والمحتاجين في هذا اليوم المبارك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ”، أي الفقراء والمساكين.

قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام

وأوضح أن ثاني هذه الأمور أن يذكر الإنسان نعم الله تعالى في هذا اليوم، بأنه يتصدق من ماله، مشيرا إلى أن ثالث الأمور يكون في إنفاق الإنسان من ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويتذكر في هذا الموقف قصة سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، حينما أمره الله بذبحه، فكان الصبر من الخليل، والامتثال من ابنه إسماعيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.