ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت أول أيام العيد؟ الإفتاء تحسم الجدل

مع حلول عيد الأضحى المبارك هذا العام في يوم الجمعة، يتجدد الجدل بين بعض المسلمين حول ما إذا كانت صلاة الجمعة تسقط بصلاة العيد، وما هو الواجب فعله في مثل هذا اليوم الذي يجتمع فيه عيدان، وبين تعدد الآراء الفقهية وتباين وجهات النظر، أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذه المسألة.

ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟



وقالت دار الإفتاء: إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعةٍ؛ فالأصل أن تُصلَّى صلاةُ العيد في وقتها ثم تُصلَّى صلاةُ الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد؛ فالأكمل في حقِّه أن يُصَلِّيَهُما جميعًا، ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة فلا حرج عليه؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء، ويلزمه حينئذ أن يُصلِّي الجمعة ظهرًا، وأما من لم يصل العيد في جماعة فلا تسقط عنه صلاة الجمعة بل يبقى مكلفًا بأدائها مع جماعة المصلين.



صلاة العيد

وشددت الإفتاء على أنه على المسلمين مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس. وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

من جانب آخر، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا والموافق يوم الجمعة 6 - 6 - 2025 م.

وفيما يلي مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:19

الجيزة: 6:19

الاسكندرية: 6:21

بورسعيد:6:11

السويس: 6:13

العريش: 6:06

الطور: 6:13

سانت كاترين:6:11

طابا: 6:05

شرم الشيخ: 6:11

دمنهور: 6:19

طنطا: 6:18

المنصورة:6:16

الزقازيق:6:16

بنها:6:18

شبين الكوم: 6:18

كفر الشيخ:6:17

الفيوم: 6:22

بنى سويف: 6:21

المنيا: 6:25

أسيوط:6:25

سوهاج: 6:25

قنا: 6:21

أسوان:6:25

أبو سمبل: 6:34

مرسى مطروح:6:31

الغردقة: 6:15

الخارجة: 6:33

الإسماعيلية:6:13

دمياط: 6:13

السلوم:6:39

نوبيع: 6:07

حلايب: 6:14

شلاتين:6:16

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