متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

يوم عرفة هو التَّاسِعُ مِن ذي الحِجَّةِ، أكد الشيخ أحمد عادل شيحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن يوم عرفة هو أعظم يوم يمر على الحجاج، مشيرا إلى أن الله يباهي بعباده في هذا اليوم ملائكته.

بشرى من النبي للحجاج في يوم عرفة

وقال “شيحة” في لقاء مع “فيتو”: إن الله يغفر للحجيج في يوم عرفة، فقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، ثم نادى على بلال وقال: يا بلال أنصت لي الناس، ففعل بلال، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: «إن جبريل أتاني آنفًا، فأقرأني من ربي السلام، وقال إن الله غفر لأهل عرفات، وأهل المشعر، وضمن عنهم التبعات».

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: “أهذا لنا خاصٌ”؟، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: “لكم ولمن أتى من بعدكم”.

ما هو الركن الأعظم في الحج؟

وأوضح “شيحة” أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الحج عرفة”، مشيرا إلى أن المقصود بالوقوف بعرفة هو التواجد بعرفات.

متى يبدأ الوقوف بعرفة؟

وقال: إن الوقوف بعرفات يبدأ من زوال الشمس، أي بعد صلاة الظهر، فيصلي الحجاج الظهر والعصر جمع وقصر في عرفات.

أفضل الدعاء في عرفات

وأوضح أن أفضل الدعاء في عرفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”، مؤكدا أن الدعاء في هذا اليوم مستجاب.

هل يجب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس؟

وأشار شيحة إلى أن كثيرا من العلماء يُشترط عندهم أن يأخذ الحاج جزءا من الليل، أي لا يخرج من عرفات إلا بعد غروب الشمس، أي بعد أذان المغرب.

10 معلومات عن جبل عرفات

1 - "عرفة" أو "عرفات".. قيل: هما بمعنًى واحدٍ؛ فكِلاهما عَلمٌ للمَوقِف، واسمٌ للبُقعةِ المعروفةِ التي يجِبُ الوقوفُ بها. وقيل: إنَّ (عرفات) فقط هو الاسمُ للجَبَل أو للبُقعةِ المعروفةِ، وأمَّا (عَرَفة) فليس اسمًا للموقِف، بل المرادُ به هو يومُ الوقوفِ بعَرَفاتٍ.. فهو مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى جبل "الرحمة" الذي يصل طوله إلى 300 متر، وبوسطه شاخص طوله 7 أمتار.

2 - يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي "عرنة"، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترًا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى، و6 كيلومترات من المزدلفة.

3 - ليس بعرفة سكان أو عمران إلا أيام الحج غير بعض المنشآت الحكومية.

الحجاج على جبل عرفات، فيتو

4 - بـ"عرفة" جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة شبيهة بالبرث يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف وليس الوقوف على الجبل، خاصة من واجبات الحج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقفت ها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف".

5 - وليوم عرفة فضل عظيم، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله تعالى.

6 - عندما يقف الحجيج في عرفات ينتصب أمامهم مسجدة "نَمرة".. و"نمرة" هو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب في وادي عرنة بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، جمع تقديم، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة.

7 - وفي أول عهد الخلافة العباسية، في منتصف القرن الثاني الهجري، بني مسجد في موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعرف الآن بمسجد "نمرة". توالت بعدها توسعاته على مر التاريخ وصولًا للوقت الحالي، فأصبحت مساحته 124 ألف متر مربع. مؤلف من طابقين مجهزين بنظام للتبريد والمرافق الصحية، حيث يتسع لأكثر من 300 ألف من المصلين.

الحجاج، فيتو

ويأتي الحجاج يوم عرفة إلى مسجد "نمرة" ليستمعوا إلى خطبة خطيب المسجد، ثم يصلوا الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يشرعوا بالدعاء والتضرع ومسألة الله تعالى حتى غروب الشمس.

8 - أما وادي "عرنة"، فهو من أودية مكة المكرمة والجزء المقدم من مسجد "نمرة" يقع في هذا الوادي وهو خارج عن عرفات وداخل في الحل وليس بمشعر، وهو حد فاصل بين الحل والحرم.

9 - وفي عرفات مسجد "الصخرات"، وهو أسفل جبل "الرحمة" عـلى يمين الصاعد إليه، وهو مرتفع قليلًا عن الأرض يحيط به جدار قصير وفيه صخرات كبار وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو على ناقته.

10 - أحيط هذا الموقف بجدار طوله من جهة القبلة 13.3 متر، والجدار الذي على يمينه ويساره 8 أمتار، أما الجدار المقابل للقبلة فدائري غير مستقيم.

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