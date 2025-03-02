الأحد 02 مارس 2025
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صحة ومرأة

5 فوائد لجسمك عند تناول التمر في وجبة الإفطار في رمضان

فوائد تناول التمر
فوائد تناول التمر

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح بشأن وجبة الإفطار في شهر رمضان، مشيرة الى ضرورة بدء وجبة الإفطار بتناول التمر وخاصة 3 تمرات 

فوائد تناول التمر في وجبة الإفطار في رمضان

 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في منشور توعوي لها أن فوائد الإفطار على 3 تمرات في شهر رمضان الكريم متعددة منها:

1-تقليل الإحساس بالجوع 

2-عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار

3-يساعد ذلك بشكل غير مباشر في ضبط الوزن.

4-التمر غني بالألياف وفيتامين A وB6، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم

5-يساعد على امداد الجسم بالطاقة.

فوائد التمر في وجبة الإفطار 

و يساعد تناول التمر على وجبة الإفطار في رمضان أن يجعل الإنسان لا يبحث عن الحلويات غير الصحية، ويمكن بدء وجبة الإفطار بتناول التمر. 

ويقدم معهد التغذية عددا من النصائح والفوائد الصحية عند كسر الصيام على تناول التمر.

 

فوائد التمر الصحية في رمضان

١- التمر غني بالسكر والألياف والمعادن والمغذيات النباتية وفيتامين سي إذا كان طازجًا.

 ٢-  يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكمية صغيرة من البروتين والدهون. 

٣- التمر سهل الهضم مما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة والمغذيات. 

٤- تناول التمر بعد يوم من الصيام يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الجلوكوز في الدم في الجسم.

٥-  إذا كنت صائمًا، فإن تناول التمر قبل الوجبات يخفف من الشعور بالجوع، مما يساعد بدوره على منع الإفراط في تناول الطعام.

٦- تحسين الهضم

٧-  التمر غني بالألياف، مما يعوض عن نقص العناصر الغذائية. 

٨- عند تناوله مع الماء، يساعد التمر في الحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي ويمنع الانتفاخ وعدم الراحة بشكل كبير.

٩- التمر يحل محل الحلويات والسكريات الصناعية
 

١٠-  القليل من التمر يملأ الجسم بالعناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول أو أمراض القلب الاستمتاع بتناوله، كما أنه خالي من الدهون والكوليسترول.

فوائد التمر
فوائد التمر

كان قد وجه المعهد القومي للتغذية نصائح لمرضى السكر في شهر رمضان بضرورة مراجعة الطبيب المختص قبل الصيام.

 

نصائح لمرضى السكر في رمضان

 وأوصى معهد التغذية بعد نصائح خلال وجبات الإفطار والسحور تتضمن:

1- اجعل وجبة الإفطار على مرحلتين منها الشوربة والسلطة جزء من البروتين ثم الخضار المطهي والنشويات وباقي البروتين والفاكهة.

 

2-استخدم الدهون الصحية في إعداد الطعام واعتمد على طهي الطعام في الفرن أو الشوي  بدلا من القلي والدهون.

3-تناول قطعة صغيرة من الحلويات بعد تناول الوجبة مرة أسبوعيا.

4-تأخير تناول وجبة السحور قدر الإمكان

5-تناول الحبوب الكاملة والبقوليات قدر الإمكان

6-الاهتمام بقياس مستوى السكر في الدم بين السحور والإفطار بعد الإفطار بساعتين

7-توقف عن الصيام إذا شعرت بالدوخة أو رعشة أو عدم تركيز أو انخفض السكر عن 70

8-توقف عن الصيام إذا شعرت بأعراض ارتفاع سكر الدم أو ارتفاع السكر عن 300.

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