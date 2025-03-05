الخميس 06 مارس 2025
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صحة ومرأة

معهد التغذية يكشف فوائد التمر الصحية في رمضان وسعراته الحرارية

السعرات الحرارية
السعرات الحرارية في التمر

كشف المعهد القومي للتغذية عن السعرات الحرارية في التمر مشيرا إلى أن كل ١٠٠ جرام تمر تحتوي على ٣١٥ سعر حراري.

ووجهت منظمة الصحة العالمية نصائح بشأن وجبة الإفطار في شهر رمضان، مشيرة الى ضرورة بدء وجبة الإفطار بتناول التمر وخاصة 3 تمرات 

فوائد تناول التمر في وجبة الإفطار في رمضان

 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في منشور توعوي لها أن فوائد الإفطار على 3 تمرات في شهر رمضان الكريم متعددة منها:

1-تقليل الإحساس بالجوع 

2-عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار

3-يساعد ذلك بشكل غير مباشر في ضبط الوزن.

4-التمر غني بالألياف وفيتامين A وB6، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم

5-يساعد على امداد الجسم بالطاقة.

فوائد التمر في وجبة الإفطار 

و يساعد تناول التمر على وجبة الإفطار في رمضان أن يجعل الإنسان لا يبحث عن الحلويات غير الصحية، ويمكن بدء وجبة الإفطار بتناول التمر. 

ويقدم معهد التغذية عددا من النصائح والفوائد الصحية عند كسر الصيام على تناول التمر.

 

فوائد التمر الصحية في رمضان

١- التمر غني بالسكر والألياف والمعادن والمغذيات النباتية وفيتامين سي إذا كان طازجًا.

 ٢-  يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكمية صغيرة من البروتين والدهون. 

 

٣- التمر سهل الهضم مما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة والمغذيات. 

 

٤- تناول التمر بعد يوم من الصيام يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الجلوكوز في الدم في الجسم.

٥-  إذا كنت صائمًا، فإن تناول التمر قبل الوجبات يخفف من الشعور بالجوع، مما يساعد بدوره على منع الإفراط في تناول الطعام.

٦- تحسين الهضم

٧-  التمر غني بالألياف، مما يعوض عن نقص العناصر الغذائية. 

٨- عند تناوله مع الماء، يساعد التمر في الحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي ويمنع الانتفاخ وعدم الراحة بشكل كبير.

٩- التمر يحل محل الحلويات والسكريات الصناعية
 

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١٠-  القليل من التمر يملأ الجسم بالعناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول أو أمراض القلب الاستمتاع بتناوله، كما أنه خالي من الدهون والكوليسترول.

 

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