كامل الوزير: سعر تذكرة المونوريل أقل 50% من بنزين العربية (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتفاوض مع الرئيس الفرنسي ماكرون على إعطاء الفرصة للشباب المصريين لإدارة المونوريل بشكل كامل.

دراسة أسعار تذاكر المونوريل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": ما زلنا ندرس تحديد أسعار تذاكر المونوريل.

سعر تذكرة المونوريل

وأكد: أن سعر تذكرة المونوريل ستكون أقل 50% من البنزين المستخدم في السيارة الشخصية، موضحًا: تكلفة تذكرة المونوريل نصف تكلفة لو المواطن ركب سيارته التي تعمل بالبنزين من مدينة نصر إلي العاصمة.

مشروع الربط مع ليبيا

من جانب آخر أشار إلي أن الطريق الدولي الساحلي 9 حارات وإنشاء منفذ بري في السلوم بتكلفة 3 مليارات جنيه للربط مع ليبيا، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع ليبيا لتوصيل القطار الكهربائي السريع الي مدينة سرت.



وتابع: سننفذ القطار الكهربائي السريع من مطروح إلي السلوم وليبيا ستنفذ باقي الشبكة من طبرق إلي بنغازي وسرت، مؤكدًا أن هذا التعاون سيساهم في زيادة الصادرات والسياحة ونقل العمالة

ولفت: لدينا طريق القاهرة كيب تاون يمر مع السودان ويجري تنفيذه حاليًا، حيث يمر عبر 10 دول إفريقية ويتم العمل فيه والبنك الإفريقي يتولي تنظيم التنفيذ.



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