نصائح مهمة يجب اتباعها على السحور لصيام يوم عرفة بدون مشاكل

يجتمع الأهل والأصدقاء اليوم على وجبة السحور لصيام يوم عرفة وهو يوم مميز عند المسلمين حيث يغفر الله فيه الذنوب وأمرنا الرسول الكريم بصيام هذا اليوم.

ويصادف صيام عرفة ارتفاع درجات حرارة الطقس ما يؤثر في الصائمين لذا يجب السحور باكلات خفيفة ومشبعة تقلل الشعور بالجوع العطش والتعب أثناء الصيام.

نصائح مهمة يجب اتباعها على السحور

وقدم الدكتور عماد خليل استشاري أمراض الباطنة والكبد، نصائح مهمة يجب اتباعها على وجبة السحور اليوم لصيام عرفة بدون مشاكل، منها:

يجب تأخير وجبة السحور وجعلها قبل الفجر بنصف ساعة أو اقل من ذلك.

الفول من الأطباق الأساسية على السحور لأنه يمد الجسم بالطاقة ويمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة ويقلل التعب والإرهاق أثناء الصيام.

تناول الجبن القريش أو الجبن قليل الملح يقلل الشعور بالجوع ويمد الجسم بالطاقة اللازمة.

تناول البيض من الأمور المهمة على وجبة السحور لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة ويساعد الجسم على تحمل الصيام يقلل الشعور بالتعب والإرهاق.

يجب الإمتناع عن الوجبات السريعة فى السحور والمقليات لأنه تزيد الشعور بالجوع والعطش والتعب والارهاق أثناء الصيام، كنا أنها عظيمة القيمة الغذائية لذا يجب الامتناع عنها على السحور.

يجب تناول المشروبات التى تقلل الشعور بالعطش أثناء الصيام مثل التمر هندي الطبيعى واللبن الحليب وعصير المشمش فهى مشروبات طبيعية ت الجسم بالعناصر الغذائية المهمة والطاقة وتقلل الشعور بالتعب والعطش أثناء الصيام.

الزبادي مهمة عقب وجبة السحور لأنها تنظم الهضم وتساعد على راحة المعدة أثناء الصيام وتمد الجسم بالطاقة وتقلل الشعور بالتعب أثناء الصيام.

يجب تجنب النوم مباشرة عقب السحور لتجنب الحموضة وعسر الهضم والاضطرابات الهضمية أثناء الصيام، حيث يجب الانتظار ساعة على الأقل بعد وجبة السحور ثم النوم بعدها لتجنب مشاكل الهضم.

يوم عرفة

فوائد الصيام للصحة

من فوائد الصيام:

خلال فترة الصيام، يتوقف الإنسان عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة، مما يمنح الجسم فرصة لتصفية السموم المتراكمة في الأعضاء، مثل الكبد والكلى، فعندما لا يكون هناك هضم مستمر، يتفرغ الجسم لإصلاح الخلايا وتنظيف الفضلات الكيميائية والبيولوجية.

الصيام يساهم في إراحة الجهاز الهضمي من العمل المتواصل طوال اليوم، فعند الامتناع عن الطعام لفترة محددة، ينخفض إفراز العصارات الهضمية، وتستريح المعدة والأمعاء، مما يقلل من مشاكل مثل الحموضة، والانتفاخ، والقولون العصبي.

يؤدي الصيام إلى تقليل استهلاك السكريات والنشويات، مما يساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، لذلك، يمكن أن يكون الصيام مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني تحت إشراف طبي.

الصيام يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد، وهو ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

خلال ساعات الصيام، يبدأ الجسم باستخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة بدلا من الجلوكوز، مما يؤدي إلى تقليل الوزن وتحسين تكوين الجسم، وهذا يساعد في محاربة السمنة والدهون المتراكمة.

أثبتت الأبحاث أن الصيام يساعد في تجديد خلايا الجهاز المناعي، حيث أن الامتناع عن الأكل يعزز إنتاج خلايا جديدة ويقوي مناعة الجسم في مواجهة الأمراض، خاصة إذا كان الصيام مصحوبا بتغذية صحية عند الإفطار والسحور.

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