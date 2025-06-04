الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

استعدادات خاصة بقناة "اقرأ" لنقل فعاليات يوم عرفة من السعودية

قناة اقرأ تنقل فعاليات
قناة "اقرأ" تنقل فعاليات يوم عرفة، فيتو

تنقل قناة اقرأ، غدا الخميس، على الهواء مباشرة بداية الساعة التاسعة صباحا وحتى صلاة العشاء، وقوف حجاج بيت الله بجبل عرفة، الذي يعد الركن الأعظم في المناسك، ثم متابعة نفرة الحجيج إلى مزدلفة.

نقل صلاة العيد

كما تقوم القناة في اليوم التالي ١٠ ذو الحجة بنقل مباشر لصلاة العيد من المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 

برامج قناة اقرأ

ومن ناحية أخرى، تواصل القناة يوميا عرض باقة متنوعة من أهم البرامج الدينية والثقافية والفقرات التي تلقي الضوء على شعيرة الحج، وتوضيح الأثر الكبير الذي يحدثه ركن الحج في نفس المؤمن وسلوكه وحياته.

 

تحول قناة اقرأ

وكانت قناة اقرأ قد تحولت من البث الفضائي إلى البث الرقمي، حيث أعلنت على قناتها الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي عن انتقالها الكامل إلى البث المباشر على مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني ومنصتها على يوتيوب.

قناة اقرأ

 وقد تم حصر وجمع مواد قناة “اقرأ” من مختلف مراكز البث، وتقوم فرق تحريرية وفنية بتنظيم وتجهيز مكتبة رقمية شاملة من خلال مراجعة وتصنيف كافة المواد، والعمل على رفع جودتها لتلبي المعايير الفنية للبث عالي الجودة، حتى يستمتع الجمهور بتجربة مشاهدة حديثة للقناة، التي اعتادوا على مشاهدتها لما يزيد على ربع قرن من الزمان، وهو ما سوف يساهم في اكتساب شرائح جديدة من الجمهور الأصغر سنا ووصول رسالتها إلى شرائح أوسع من المشاهدين.

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اقرا برامج قناة اقرأ قناة اقرأ وقوف حجاج بيت الله بجبل عرفة نفرة الحجيج إلى مزدلفة المسجد الحرام مكة المكرمة

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