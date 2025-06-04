أخبار الرياضة اليوم: قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. أزمة جديدة بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب زيزو.. وتخفيض أسعار تذاكر مباراة المارد الأحمر وإنتر ميامي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حسم خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة المارد الأحمر، المشاركة في خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا خلال شهر يونيو الجاري.

وقرر خوسيه ريبييرو ضم 28 لاعبا في قائمة النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية على رأسهم أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، المنتظر الإعلان رسميا عن ضمه خلال ساعات.

وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم والعش وأحمد رمضان بيكهام وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وعمر كمال وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد رضا وأفشة وإمام عاشور وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر وتريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي وحسين الشحات.

حسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول أحقية النادي الأهلي في قيد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأحمر، المنتقل إليه من نادي الزمالك، وموقف اللاعب من المشاركة مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لنادي الزمالك، يخطره فيه أن نهاية الموسم الكروي ستكون بنهاية الدوري المحلي وكأس مصر.

وأكد المصدر، أن اتحاد الكرة يرى أن لائحة القيد المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تلتزم بفتح باب القيد بانتهاء الموسم بنهاية الدوري وآخر مباراة في كأس مصر.

رد مسئولو نادي الزمالك على خطاب اتحاد الكرة، بشأن انتهاء عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، غدا 5 يونيو، مع انتهاء مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز في نهائي الكأس.

وكان اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك، أكد خلاله انتهاء عقد زيزو غدا الخميس، رغم أن النادي الأبيض سبق وأن خاطب الجبلاية، مؤكدا أن عقد اللاعب ما زال مستمرًا مع النادي، وينتهي بتاريخ 1 يوليو تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي.

وقال نادي الزمالك في بيانه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده، فضلًا عن تمسك النادي بالموعد الرسمي المُعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30/6/2025، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيًا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي".

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخفيض أسعار تذاكر مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي، خوفا من أن تظهر مقاعد ملعب هارد روك الذي يستضيف اللقاء فارغة خلال المباراة الافتتاحية.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" أن تلك الخطوة من فيفا جاءت خوفا من أن تطغى المقاعد الفارغة في ملعب هارد روك في المباراة الافتتاحية، حيث انخفضت أسعار التذاكر إلى 55 دولار فقط وهو ما مثّل نصف السعر الذي كان متاحا عبر موقع فيفا في شهر مايو الماضي.

وأضافت الشبكة أن فيفا يأمل الآن أن تجذب هذه الأسعار المخفضة الجمهور خلال حملة دعائية مكثفة في الأسبوع الأخير قبل البطولة.

وتابع التقرير إلى أن أسعار التذاكر في مستوى أعلى في المراحل التالية من دور المجموعات على أمل زيادة الاهتمام الجماهيري بالبطولة مع تقدمها، حيث تبدأ أسعار تذاكر مباراة إنتر ميامي مع بالميراس من 113 دولار، فيما تبدأ أسعار مباراة إنتر ميامي ضد بورتو البرتغال بسعر 58 دولار.

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة خالد مرتجي، إلى ولاية ميامي الأمريكية، عبر رحلة طيران تستغرق قرابة ١٧ ساعة، تتضمن ترانزيت في دبي، ومنها إلى نيويورك لتصل إلى ميامى عصر اليوم التالى، وذلك لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر حساب الأهلي لقطات لتواجد لاعبي الفريق في مطار القاهرة استعداد للسفر لأمريكا، والتي جاء على رأسها صفقات الفريق الجديدة.

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

تقدم سيراميكا كليوباترا بهدف مبكر في الدقيقة السابعة، عن طريق عمرو قلاوة بعد ركلة ركنية، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أحمد بلحاج بتسديدة ضعيفة أكملها عمرو قلاوة بتسديدة سكنت الشباك.

بعدها حاول لاعبو الإسماعيلي العودة للمباراة من خلال هجمات على استحياء، إلا أن جميعها لم ترتق لمرحلة الخطورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سيطر سيراميكا على مجريات الأمور من أجل إحراز الهدف الثاني، وكاد يسجل في الدقيقة 67 بعد تسديدة عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 85، أهدر سيراميكا فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة عن طريق أيمن سعد موكا من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 88، أحرز أحمد بلحاج هدف سيراميكا الثاني بعد مجهود فردي من مروان عثمان في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاها بتمريرة لأحمد بلحاج الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

خطف فريق البنك الأهلي فوزا قاتلا من إنبي بعد أن أحرز هدفا في الدقيقة 89 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف.

جاء ذلك في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، خلال المواجهة التي جرت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، استبعاد لاعبه الدولي جاك جريليش، من قائمة الفريق المتجهة إلى أمريكا لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق البطولة، بداية من يوم 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فقد قرر مانشستر سيتي استبعاد جريليش من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية مضيفة أن النادي منفتح على أي عروض تقدم لضم اللاعب، ويعتبر رحيله مسألة وقت.

وخرج جريليش من حسابات مدربه بيب جوارديولا، الذي أشركه في 32 مباراة فقط على مدار الموسم المنقضي "معظمها كبديل"، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

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