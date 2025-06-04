قراركم مخالف، رد رسمي من الزمالك على اتحاد الكرة بشأن عقد زيزو

زيزو، رد مسؤولو نادي الزمالك على خطاب اتحاد الكرة، بشأن انتهاء عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، غدا 5 يونيو، مع انتهاء مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز في نهائي الكأس.

وكان اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك، أكد خلاله انتهاء عقد زيزو غدا الخميس، رغم أن النادي الأبيض سبق وأن خاطب الجبلاية، مؤكدا أن عقد اللاعب ما زال مستمرًا مع النادي، وينتهي بتاريخ 1 يوليو تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي.

وقال نادي الزمالك في بيانه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده، فضلًا عن تمسك النادي بالموعد الرسمي المُعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30/6/2025، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيًا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي".

وتابع بيان الزمالك: "لائحة المسابقات لم تربط نهاية الموسم الرياضي بالمسابقات التي ينظمها الاتحاد فقط، على النحو الوارد في رد الاتحاد – مما يُعد مخالفة للائحة المسابقات – بل جاء بنص اللائحة نصًا بأن الموسم ينتهي بنهاية آخر مباراة تنظمها الرابطة (سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري Nile للمحترفين)، ومن ثم فإن ما ورد بخطاب الاتحاد فيما يتعلق بنهاية الموسم بآخر مباراة ينظمها الاتحاد يُشكّل خطأ ومخالفة لصريح نص اللائحة".

وأكد الزمالك على تحمل اتحاد الكرة كامل المسؤولية لمخالفة لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومخالفة لائحة المسابقات للموسم الحالي وعقد اللاعب، وكذلك تحمل كامل الأضرار التي تُصيب النادي جراء تلك المخالفات، مع تحمّل المسؤولية القانونية عن تلك المغالطات التي شابت الخطاب الوارد للنادي اليوم، بحسب البيان.

وحسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول أحقية النادي الأهلي في قيد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأحمر، المنتقل إليه من نادي الزمالك، وموقف اللاعب من المشاركة مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

رد اتحاد الكرة على الزمالك

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لنادي الزمالك، يخطره فيه أن نهاية الموسم الكروي ستكون بنهاية الدوري المحلي وكأس مصر.

وأكد المصدر، أن اتحاد الكرة يرى أن لائحة القيد المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تلتزم بفتح باب القيد بانتهاء الموسم بنهاية الدوري وآخر مباراة في كأس مصر.

خطاب اتحاد الكرة للزمالك، فيتو

كانت فيتو قد كشفت أمس عن رد اتحاد الكرة علي نادي الزمالك، بأن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بانتهاء مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز غدا الخميس.

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موعد انتهاء عقد زيزو مع الزمالك

وذكر اتحاد الكرة في خطابه للزمالك: "نهاية الموسم نهاية كأس عاصمة مصر، بمثابة تعريف لنهاية الموسم في لائحة رابطة الأندية، وليس لنا علاقة بهذا الأمر، لأننا نسير وفقا للوائح القيد المعتمدة من فيفا، وبالتالي فاتحاد الكرة ملتزم بفتح باب سوق انتقالات اللاعبين والقيد بنهاية آخر مباراة في كأس مصر".

زيزو يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية

وأكد اتحاد الكرة: "الأهلي لو حصل على توقيع زيزو عقب نهاية موسمه مع الزمالك بنهاية كأس مصر، يحق له قيده والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية".

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