مانشستر سيتي يستبعد نجمه من كأس العالم للأندية ويعرضه للبيع

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، استبعاد لاعبه الدولي جاك جريليش، من قائمة الفريق المتجهة إلى أمريكا لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق البطولة، بداية من يوم 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

مانشستر سيتي منفتح على بيع جاك جريليش

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فقد قرر مانشستر سيتي استبعاد جريليش من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية مضيفة أن النادي منفتح على أي عروض تقدم لضم اللاعب، ويعتبر رحيله مسألة وقت.

وخرج جريليش من حسابات مدربه بيب جوارديولا، الذي أشركه في 32 مباراة فقط على مدار الموسم المنقضي "معظمها كبديل"، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

مجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

ويقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية، برفقة أندية يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

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