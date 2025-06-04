اتحاد الكرة يخطر الزمالك رسميا بموعد انتهاء عقد زيزو (مستند)

زيزو، حسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول أحقية النادي الأهلي في قيد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأحمر، المنتقل إليه من نادي الزمالك، وموقف اللاعب من المشاركة مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

رد اتحاد الكرة على الزمالك

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لنادي الزمالك، يخطره فيه أن نهاية الموسم الكروي ستكون بنهاية الدوري المحلي وكأس مصر.

وأكد المصدر، أن اتحاد الكرة يرى أن لائحة القيد المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تلتزم بفتح باب القيد بانتهاء الموسم بنهاية الدوري وآخر مباراة في كأس مصر.

خطاب اتحاد الكرة للزمالك، فيتو

كانت فيتو قد كشفت أمس عن رد اتحاد الكرة علي نادي الزمالك، بأن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بانتهاء مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز غدا الخميس.

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موعد انتهاء عقد زيزو مع الزمالك

وذكر اتحاد الكرة في خطابه للزمالك: "نهاية الموسم نهاية كأس عاصمة مصر، بمثابة تعريف لنهاية الموسم في لائحة رابطة الأندية، وليس لنا علاقة بهذا الأمر، لأننا نسير وفقا للوائح القيد المعتمدة من فيفا، وبالتالي فاتحاد الكرة ملتزم بفتح باب سوق انتقالات اللاعبين والقيد بنهاية آخر مباراة في كأس مصر".

زيزو يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية

وأكد اتحاد الكرة: "الأهلي لو حصل على توقيع زيزو عقب نهاية موسمه مع الزمالك بنهاية كأس مصر، يحق له قيده والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية".

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