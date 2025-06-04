سيراميكا يتخطى الإسماعيلي بثنائية في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

تقدم سيراميكا كليوباترا بهدف مبكر في الدقيقة السابعة، عن طريق عمرو قلاوة بعد ركلة ركنية، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أحمد بلحاج بتسديدة ضعيفة أكملها عمرو قلاوة بتسديدة سكنت الشباك.

بعدها حاول لاعبو الإسماعيلي العودة للمباراة من خلال هجمات على استحياء، إلا أن جميعها لم ترتق لمرحلة الخطورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سيطر سيراميكا على مجريات الأمور من أجل إحراز الهدف الثاني، وكاد يسجل في الدقيقة 67 بعد تسديدة عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 85، أهدر سيراميكا فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة عن طريق أيمن سعد موكا من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 88، أحرز أحمد بلحاج هدف سيراميكا الثاني بعد مجهود فردي من مروان عثمان في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاها بتمريرة لأحمد بلحاج الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

تشكيل الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله جمال.

خط الدفاع: محمد إيهاب- محمد عمار- حسن صابر.

خط الوسط:- هشام محمد- عبدالرحمن الدح- عبدالله السعيد- محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: مروان حمدي- إيريك تراوري- محمد خطاري.

تشكيل سيراميكا أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - اسلام ريشة - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان - حسين حسني.

وتأهل النادي الإسماعيلي إلى نصف النهائي بعد فوزه على طلائع الجيش في مباراة مثيرة انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المقابل حقق سيراميكا كليوباترا التأهل بعد تجاوزه فريق بتروجيت في الدور ربع النهائي.

مواعيد مباراتي الإياب

وتقام مباراتي الإياب بنصف نهائي كأس عاصمة مصر، يوم الأحد الموافق المقبل، حيث يواجه فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلي على ملعب ستاد المقاولون العرب، وفريق إنبي سيواجه البنك الأهلي على ستاد بتروسبورت، وذلك في تمام الثامنة مساءً. كما تقرر إقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 12 يونيو 2025، في تمام الثامنة مساءً، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

جائزة المركز الرابع في كأس عاصمة مصر

ويضمن فريق الإسماعيلي الحصول على مليون و500 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الرابع بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، فيما يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه

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