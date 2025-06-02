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رياضة

أربع معسكرات و10 وديات ضمن خطة إعداد منتخب الناشئين لكأس العالم بقطر

جلسة أحمد الكاس مع
جلسة أحمد الكاس مع علاء نبيل ووليد درويش، فيتو

منتخب الناشئين، حصلت فيتو على تفاصيل برنامج إعداد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، لبطولة كأس العالم، التي تنطلق منافساتها في قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، بمشاركة 48 منتخبا، لأول مرة في تاريخ مونديال الناشئين.

 

أربع معسكرات لمنتخب الناشئين قبل المونديال

وجاء في التصور الذي قدمه أحمد الكاس لمسئولي الجبلاية، أن الفريق يجب أن يدخل معسكرا تدريبيا مغلقا مدته أسبوع مرة كل على الأقل، على أن يكون موعد المعسكر الأول في شهر يوليو المقبل، عقب انتهاء جميع اللاعبين من تأدية امتحانات نهاية العام الدراسي، ومعسكر في أغسطس وآخر في سبتمبر، على أن يقام المعسكر الأخير في شهر أكتوبر وهو معسكر الإعداد الأخير قبل المونديال، والذي طلب أحمد الكاس ألا تقل مدته عن أسبوعين، على أن ينطلق في القاهرة لمدة أسبوع، فيما ينتقل المعسكر إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل انطلاق مباراته الأولى في المونديال بأسبوع.

 

الكأس يطلب 10 مباريات ودية 

وتضمن برنامج إعداد منتخب الناشئين الذي قدمه أحمد الكاس لمسئولي اتحاد الكرة، رغبته في خوض الفريق 10 مباريات دولية على الأقل، قبل انطلاق مشواره في مونديال الناشئين بقطر، على أن يتم توزيعهم على المعسكرات الأربع التي سيدخلها الفريق قبل انطلاق ماراثون المونديال.

وعلمت فيتو، أن المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، طلب خوض المواجهات العشر الودية مع منتخبات أوروبية وعربية وآسيوية، إلى جانب مباراتين على الأقل مع منتخبات أمريكا الجنوبية، خاصة أنه سيواجه في دور المجموعات منتخبي فنزويلا وهايتي. 

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