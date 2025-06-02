مجلس اتحاد الكرة يعتمد برنامج إعداد منتخب الناشئين لكأس العالم بقطر

منتخب الناشئين، اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة في اجتماعه الأخير أول أمس السبت، برنامج إعداد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، لبطولة كأس العالم التي تنطلق منافساتها في قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، بمشاركة 48 منتخبا، لأول مرة في تاريخ البطولة

كان أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة، عقد إجتماعا مع علاء نبيل المدير الفني لإتحاد الكرة، في حضور وليد درويش عضو مجلس الجبلاية المشرف على منتخب الناشئين، وعرض خلال الإجتماع خطته لإعداد الفراعنة الصغار لبطولة كأس العالم بقطر، قبل أن يقوم علاء نبيل بعرضها على مجلس الجبلاية

أحمد الكاس، فيتو

توفير الإعتماد المالي لخطة إعداد منتخب الناشئين

ويعكف مجلس إدارة اتحاد الكرة على توفير الإعتماد المالي الخاص ببرنامج إعداد منتخب الناشئين، حتى يبدأ الفريق إستعداداته لمونديال الناشئين عقب إنتهاء إمتحانات نهاية العام الدراسي بنهاية الجاري

مجموعة مصر في كاس العالم للناشئين

أجريت الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم كلًّا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر.

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

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