السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يخاطب اتحادات عربية وإفريقية لخوض وديات مع منتخب الشباب

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب الشباب، بدأ مسؤولو إدارة المنتخبات باتحاد الكرة في مخاطبة عدد من الاتحادات الإفريقية والعربية، لخوض مباريات ودية أمام منتخب مصر للشباب خلال الفترة المقبلة، في إطار استعداداته لخوض بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر المقبلين.

مواعيد مباريات مصر في مونديال الشباب

وأعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر لـ 18 أكتوبر المقبلين.. وجاءت على النحو التالي: 

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر 

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر 

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

أسامة نبيع يعلق على قرعة كأس العالم

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم المقرر أن يخوضها الفراعنة في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر المقبلين.

وقال إنها قوية ولم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم.

سنقدم بطولة تليق باسم مصر

وتابع أسامة نبيه: علينا الاستعداد جيدًا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة وأنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة كاس العالم للشباب تشيلي أسامة نبيه اليابان نيوزيلندا

مواد متعلقة

مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم بتشيلي

منتخب الشباب تحت 20 سنة يبدأ ترتيب الأوراق بعد قرعة المونديال

مجموعات كأس العالم للشباب 2025 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بعد إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب، الأمن يقتحم المنازل ويستولى على أغنام الأضاحي (فيديو)

والد زيزو يدخل في مشادة مع نجم الزمالك بسبب أنباء اقتراب نجله من الأهلي

إبراهيم عيسى يحذر المسئولين: العواصف قادمة وعلى مصر الاستعداد لها

رسميا، الأهلي يوجه الشكر لـ عمرو السولية

الحكومة تعرف المتورطين وتُخفيهم، من يتستر على شركة البنزين الفاسدة وصاحب المعمل الخاص؟

بالأسماء، الزمالك يرفض رسميا تولي 4 حكام إدارة نهائي كأس مصر

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

موقف علي معلول من اللعب في الدوري المصري بعد رحيله عن الأهلي

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجب صلاة الجمعة في يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية