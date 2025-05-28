أحمد الكاس: مجموعة مصر بكأس العالم للناشئين قوية ولن نكتفي بالتمثيل المشرف

كأس العالم للناشئين، قال أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، إن مجموعة مصر في بطولة كاس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر ليست سهلة حيث إن جميع المنتخبات التي تصل إلى هذه المرحلة تعد الأفضل على مستوى العالم.

وأضاف أحمد الكاس في تصريحات تليفزيونية: "منتخب مصر لديه طموح كبير في بطولة كأس العالم للناشئين، ولا يوجد لدينا شيء يسمى تمثيل مشرف".

مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين، فيتو

عدم الضغط على اللاعبين

وأشار أحمد الكأس: "أطالب الجماهير بالصبر على تلك اللاعبين بسبب عدم امتلاكهم الخبرة الكافية، حيث يتمتعون بقدرات قوية وعدم وضعهم تحت ضغط كبير".

مجموعة مصر في كاس العالم للناشئين

أجريت الأحد الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم كلًّا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر.

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

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