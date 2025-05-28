الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد الكاس: مجموعة مصر بكأس العالم للناشئين قوية ولن نكتفي بالتمثيل المشرف

أحمد الكاس المدير
أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

كأس العالم للناشئين، قال أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، إن مجموعة مصر في بطولة كاس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر ليست سهلة حيث إن جميع المنتخبات التي تصل إلى هذه المرحلة تعد الأفضل على مستوى العالم.

وأضاف أحمد الكاس في تصريحات تليفزيونية: "منتخب مصر لديه طموح كبير في بطولة كأس العالم للناشئين، ولا يوجد لدينا شيء يسمى تمثيل مشرف".

مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين، فيتو
مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين، فيتو

عدم الضغط على اللاعبين

وأشار أحمد الكأس: "أطالب الجماهير بالصبر على تلك اللاعبين بسبب عدم امتلاكهم الخبرة الكافية، حيث يتمتعون بقدرات قوية وعدم وضعهم تحت ضغط كبير".

 

مجموعة مصر في كاس العالم للناشئين

أجريت الأحد الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم كلًّا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر.

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم للناشئين أحمد الكأس منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة إنجلترا فنزويلا هايتى

مواد متعلقة

أول تعليق من أحمد الكأس على مجموعة مصر ببطولة كأس العالم للناشئين

مجموعات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، قطر 2025

إنجلترا الأبرز، مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

قطر تكشف عن شعار كأس العالم للناشئين 2025، منارة للمواهب الشابة

الأكثر قراءة

محامي نوال الدجوي يكشف رد فعل بنات الدكتورة منى على خبر وفاة ابن خالهم ولميس الحديدي تحرجه

كانت صابرة ومحتسبة، محامي نوال الدجوي يروي قصة ابتزاز موكلته بالملايين من قبل زوجة حفيدها

أمريكا أعدت العدة، دبلوماسي يحذر من تطورات كبرى وأحداث خطرة تستهدف مصر خلال أيام

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وقفزة غير متوقعة في 4 أصناف منها البوري

فاجأهم باتصال هاتفي، ترامب يصدر عفوًا عن نجمي تلفزيون الواقع تود وجولي كريسلي (فيديو)

مجلس نقابة الأطباء يساند اليوم خالد أمين أمام النيابة بعد شكوى وزارة الصحة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد إقبال المستثمرين على الشراء

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات حسم لقب الدوري المصري

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس بالأسواق اليوم الثلاثاء 27/5/2025

ارتفاع الأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية