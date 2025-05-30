منتخب الشباب تحت 20 سنة يبدأ ترتيب الأوراق بعد قرعة المونديال

منتخب الشباب، بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه المدير الفني للفريق ترتيب أوراقه فور الإعلان عن نتيجة قرعة كأس العالم ووقوع المنتخب المصري في مجموعة تضم معه منتخبات تشيلي واليابان ونيوزيلاند.

علاء عبده: القرعة متوازنة

وأشار علاء عبده المدرب العام لمنتخب الشباب، إلى أن نتيجة القرعة جاءت متوازنة مقارنة بالمجموعات التي ضمت منتخبات عربية وأفريقية، حيث يعد منتخب اليابان منتخبًا كبيرًا ويمتاز بالسرعة والقوة، فيما يلعب منتخب تشيلي على أرضه ووسط جماهيره، ولن يكون منتخب نيوزيلندا سهلًا.

نحترم جميع المنافسين في المونديال

أضاف المدرب العام أن الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه يحمل كل التقدير والاحترام لكل الفرق المشاركة لأنهم الأفضل فى كل القارات ولذلك نتطلع إلى تقديم صورة تليق باسم مصر من خلال خوض فترة إعداد قوية واختيار المجموعة الأفضل من اللاعبين والأجدر بتمثيل مصر فى الحدث العالمي الكبير.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

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