الأمم المتحدة: قلقون بشأن العثور على 77 جثة بمنطقة من طرابلس

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن قلقه بشأن اكتشاف عشرات الجثث، بعضها متفحم ومدفون والبعض الآخر في ثلاجات المستشفيات، في منطقة من العاصمة الليبية يسيطر عليها فصيل مسلح قُتل قائده الشهر الماضي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه صدم من المعلومات التي كشفت عما وصفها بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في مرافق احتجاز في طرابلس يديرها "جهاز دعم الاستقرار"، وهو جماعة مسلحة قُتل قائدها عبد الغني الككلي في اشتباكات في منتصف مايو الماضي.

وقال مكتب حقوق الإنسان، إنه تلقى لاحقًا معلومات عن استخراج 10 جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في حي أبو سليم، و67 جثة أخرى اكتشفت في ثلاجات مستشفيي أبو سليم والخضراء.

كما أشار إلى تقارير عن موقع دفن في حديقة حيوان طرابلس كان يديره جهاز دعم الاستقرار.

وقال المكتب الأممي إن هويات الجثث لم تتضح حتى الان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.