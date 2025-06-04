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خارج الحدود

الأمم المتحدة: قلقون بشأن العثور على 77 جثة بمنطقة من طرابلس

علم ليبيا،فيتو
علم ليبيا،فيتو

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن قلقه بشأن اكتشاف عشرات الجثث، بعضها متفحم ومدفون والبعض الآخر في ثلاجات المستشفيات، في منطقة من العاصمة الليبية يسيطر عليها فصيل مسلح قُتل قائده الشهر الماضي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه صدم من المعلومات التي كشفت عما وصفها بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في مرافق احتجاز في طرابلس يديرها "جهاز دعم الاستقرار"، وهو جماعة مسلحة قُتل قائدها عبد الغني الككلي في اشتباكات  في منتصف مايو  الماضي.

وقال مكتب حقوق الإنسان، إنه تلقى لاحقًا معلومات عن استخراج 10 جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في حي أبو سليم، و67 جثة أخرى اكتشفت في ثلاجات مستشفيي أبو سليم والخضراء.

كما أشار إلى تقارير عن موقع دفن في حديقة حيوان طرابلس كان يديره جهاز دعم الاستقرار.

وقال المكتب الأممي إن هويات الجثث لم تتضح حتى الان.

 

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