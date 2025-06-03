الثلاثاء 03 يونيو 2025
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رياضة

ملامح قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية وموقف زيزو وبيكهام

الأهلي
الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبييرو على ملامح قائمة القلعة الحمراء المشاركة في خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا خلال شهر يونيو الجاري.

ملامح قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاء ملامح قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسر ابراهيم والعش وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله وكريم الدبيس واحمد نبيل كوكا وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج وأحمد رضا وأفشة وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وتريزيجيه واشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار ووسام ابو علي. 

كأس العالم للأندية 
كأس العالم للأندية 

ومن المقرر ان ينضم احمد رمضان بيكهام وأحمد مصطفي زيزو لقائمة النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للاندية عقب الانتهاء من بعض الاجراءات الخاصة بالثنائي.

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

بداية مشوار الأهلي بكأس العالم للاندية 

 يفتتح فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأرض والجمهور ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الامريكى فى كأس العالم للأندية 

 مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع تقام  فى الساعة 8:00  مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

 

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 

 الأهلي ضد إنتر ميامي-  الأحد 15 يونيو(3 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.
الأهلي ضد بالميراس  - الخميس 19 يونيو (7 مساء بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي ضد بورتو- الثلاثاء 24 يونيو (4 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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خوسيه ريبييرو الأهلي النادي الأهلي ريبييرو كأس العالم للأندية

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