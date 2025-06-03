خبير لوائح يحسم الجدل بشأن زيزو ويؤكد قانونية انتقاله للأهلي في هذا الموعد

زيزو، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع، حول مدى قانونية قيد النادي الأهلي، لاعبه الجديد أحمد مصطفى زيزو في قائمة الفريق الأول، عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المحدد له مساء الخميس المقبل 5 يونيو الجاري.

الزمالك يتحرك لحرمان الأهلي من زيزو في كأس العالم

وكان الزمالك خاطب اتحاد الكرة في الساعات الماضية، يطالبه بعدم قيد زيزو في قائمة الأهلي قبل انتهاء الموسم الكروي المحلي بانتهاء نهائي كأس الرابطة يوم 12 يونيو الجاري، في حين يتم غلق باب القيد للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا يوم 10 يونيو الجاري

موعد انتهاء علاقة زيزو التعاقدية بالزمالك

وأكد محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن العلاقة التعاقدية بين اللاعب أحمد مصطفى زيزو ونادي الزمالك تنتهي بنهاية مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها بعد غد الخميس 5 يونيو، ويحق بعدها للنادي الأهلي أن يقوم بقيد اللاعب في قائمته المحلية للموسم الجديد في اليوم التالي مباشرة.

وأضاف بيومي في تصريحات خاصة لفيتو، أن الزمالك ليس طرفا في مباراة نهائي كأس الرابطة، المقرر إقامتها يوم 12 يونيو الجاري، بل إن الزمالك ودع البطولة من دور المجموعات، وبالتالي ينتهي الموسم الكروي بالنسبة للزمالك بانتهاء آخر مبارياته المحلية أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر بعد غد الخميس.

واختتم محمد بيومي قائلا لفيتو، زيزو أهلاويا بشكل قانوني بإتمام إجراءات قيده على سيستيم اتحاد الكرة في اليوم التالي لنهائي كأس مصر

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