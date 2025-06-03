الأربعاء 04 يونيو 2025
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آخر استعدادات الأهلي لكأس العالم قبل الإقلاع إلى أمريكا.. تفاصيل رحلة السفر وملامح قائمة الأحمر المشاركة في المونديال

الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الأهلي لشد الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعداد لـ جولة التاريخية للمشاركة في بطولة كأس العالم للاندية في ثوبها الجديد بمشاركة 32 فريقا والتي تستضيفها أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة باتشوكا المكسيكي وديا تحضيرا لمنافسات كأس العالم للأندية. 

كما قرر الإسباني خوسيه ريبيرو  منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدا في إطار برنامج الفريق استعدادا لخوض المونديال. 

ملامح قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاء ملامح قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسر ابراهيم والعش وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله وكريم الدبيس واحمد نبيل كوكا وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج وأحمد رضا وأفشة وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وتريزيجيه واشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار ووسام ابو علي. 

كأس العالم للأندية 
كأس العالم للأندية، فيتو 

ومن المقرر ان ينضم احمد رمضان بيكهام وأحمد مصطفي زيزو لقائمة النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للاندية عقب الانتهاء من بعض الاجراءات الخاصة بالثنائي.

 تفاصيل رحلة سفر الأهلي إلى أمريكا 

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدا الأربعاء 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويسافر فريق الأهلي من مطار القاهرة في الثامنة مساء غدا الأربعاء إلى مطار دبي بالإمارات حيث يصل في الحادية عشرة ونصف مساء الأربعاء، ويتخلله قيام الأهلي برحلة ترانزيت من مدينة دبي قبل استكمال رحلة السفر إلى مدينة ميامي الأمريكية في رحلة تستغرق عدد 20 ساعة، على أن يصل الفريق الأحمر إلى مدينة ميامي في الرابعة عصر الخميس. 

مباراة ودية لـ الأهلي استعداد لكأس العالم للأندية 

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

بداية مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية 

يفتتح فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأرض والجمهور ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الامريكى فى كأس العالم للأندية 


مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع تقام  فى الساعة 8:00  مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

 

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 


الأهلي ضد إنتر ميامي-  الأحد 15 يونيو(3 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.
الأهلي ضد بالميراس  - الخميس 19 يونيو (7 مساءا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.
الأهلي ضد بورتو- الثلاثاء 24 يونيو (4 صباحا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

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