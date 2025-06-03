الزمالك يعلن رسميا حل أزمة القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد (مستند)

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي تلقى إخطارًا اليوم الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد بشأن قضية الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق.

يأتي ذلك بعدما سدد النادي مستحقات اللاعب المتأخرة خلال الأيام القليلة الماضية، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه.

وكان الزمالك نجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.

فيما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في نهائي بطولة كأس مصر.

مران الزمالك

وعقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على مطالبتهم بضرورة التركيز والعمل بجدية لتحقيق الفوز وحصد لقب بطولة كأس مصر.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف محمد الشافعي مدرب الأحمال، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني في ظل اقتراب المباراة.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية وخططية خلال المران، وقام بتقسيم اللاعبين لمجموعات لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، استعدادًا للقاء المرتقب.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية للتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية، وحرص أيمن الرمادي وأعضاء الجهاز الفني على خوض توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وتواجد كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد سليمان ومحمد طارق عضوي مجلس الإدارة في مران اليوم، لمؤازرة الفريق قبل مباراة نهائي كأس مصر المقبلة.

ويستعد فريقا الزمالك وبيراميدز للقائهما المنتظر والمرتقب الخميس المقبل في نهائي كأس مصر موسم "2024-2025" على ستاد القاهرة الدولي.

وفي السطور التالية نستعرض هداف مواجهات الزمالك وبيراميدز في جميع البطولات قبل قمة الخميس في نهائي كأس مصر.

أشرف بن شرقي الهداف التاريخي لمباراة الزمالك وبيراميدز

يعد أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، الهداف التاريخي لمباريات الزمالك وبيراميدز في جميع البطولات ويأتي خلفه مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي الحالي والأبيض السابق.

واستطاع أشرف بن شرقي تسجيل 4 أهداف في شباك بيراميدز، فيما سجل مصطفى محمد 3 أهداف.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تواجه الزمالك وبيراميدز في 22 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 12 لقاءً، فيما انتصر بيراميدز في 4 مباريات، وحسم التعادل 6 مباريات.

وسجل لاعبو الزمالك 47، فيما سجل بيراميدز 33 هدفًا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن ذلك مع موعد الإفطار يوم وقفة عرفات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

تأهل الزمالك وبيراميدز إلى نهائي كأس مصر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل للزمالك من ضربة جزاء ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، قبل أن يخطف زيزو تذكرة النهائي في الدقيقة 90.

وكان بيراميدز تخطى عقبة البنك الأهلي برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

مباراة الخميس القادم نهائي مكرر بين الفريقين لنهائي نسخة 2018–2019 والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة.

يأمل بيراميدز في حصد ثاني بطولة لكأس مصر في تاريخه والدفاع عن اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الإفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

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