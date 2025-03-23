شروط السحور الصحي المتوازن في الأسبوع الأخير من شهر رمضان

شروط السحور الصحي المتوازن، يعتبر السحور من أهم الوجبات في شهر رمضان، حيث يساعد على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للصيام خلال ساعات النهار الطويلة، ويقلل من الشعور بالجوع والعطش.





ومع اقتراب نهاية الشهر الفضيل، يعاني كثير من الصائمين من الشعور بالإرهاق نتيجة تغير نمط النوم والغذاء، مما يجعل الالتزام بسحور صحي متوازن أكثر أهمية.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن السحور الصحي المتوازن هو المفتاح لصيام مريح في الأسبوع الأخير من رمضان، حيث يضمن الحصول على الطاقة اللازمة للصيام دون الشعور بالإجهاد أو العطش.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، شروط السحور الصحي في الأسبوع الأخير من رمضان، مع تقديم نصائح غذائية تساعد على الاستفادة من هذه الوجبة.

أطعمة صحية في السحور



أهمية السحور في الصيام



السحور هو الوجبة التي تسبق الصيام، وله دور أساسي في الحفاظ على توازن الجسم خلال ساعات الامتناع عن الطعام والشراب. توصي الأحاديث النبوية بالسحور، حيث قال النبي محمد ﷺ: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً" (متفق عليه). وتكمن بركة السحور في كونه يساعد على تقليل الشعور بالجوع والعطش، ويمنح الجسم العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على النشاط والتركيز طوال اليوم.

شروط السحور الصحي المتوازن



1. اختيار الكربوهيدرات المعقدة بدلًا من البسيطة

يجب أن يحتوي السحور على كربوهيدرات معقدة، مثل الحبوب الكاملة والشوفان والخبز الأسمر، لأنها تهضم ببطء، مما يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة ثم انخفاضه المفاجئ، مما قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والتعب أثناء الصيام.

2. تضمين البروتينات الصحية

البروتينات ضرورية للحفاظ على الكتلة العضلية، وتقليل الإحساس بالجوع، وتعزيز الشبع لساعات طويلة. يفضل تناول مصادر بروتين صحية مثل البيض، واللبن الزبادي، والجبن القليل الدسم، والمكسرات غير المملحة، والبقوليات مثل العدس والفول.

3. الحرص على تناول الدهون الصحية

الدهون الصحية تمنح الجسم الطاقة وتحافظ على صحة القلب والدماغ. يمكن إدراج الدهون الصحية في السحور من خلال تناول زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، والبذور مثل بذور الكتان أو الشيا.

4. الإكثار من الألياف الغذائية

الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على تحسين الهضم، وتبطئ امتصاص السكر، مما يمنع الشعور بالجوع سريعًا. من أمثلة الأطعمة الغنية بالألياف الخضروات الورقية، الفواكه مثل التفاح والموز، والبقوليات مثل الحمص والفاصولياء.

5. تجنب الأطعمة المالحة والمصنعة

الأطعمة المالحة مثل المخللات والمكسرات المملحة تزيد من الشعور بالعطش أثناء النهار. كما أن الأطعمة المصنعة، مثل اللحوم المدخنة أو الأجبان المالحة، تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وزيادة الشعور بالعطش.

6. شرب كمية كافية من الماء

الجفاف هو أحد التحديات التي يواجهها الصائم، خاصة مع اقتراب انتهاء الشهر الكريم حيث قد ترتفع درجات الحرارة. لذلك، من الضروري شرب كمية كافية من الماء خلال فترة السحور، ويفضل شرب الماء تدريجيًا بدلًا من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة. يمكن أيضًا تناول مشروبات طبيعية مثل الحليب أو العصائر الطبيعية غير المحلاة.

7. تجنب السكريات والمشروبات الغازية

تناول السكريات البسيطة والمشروبات الغازية في السحور يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، مما يعقبه انخفاض حاد، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالجوع والتعب خلال الصيام. يُفضل استبدالها بالفواكه الطازجة أو المجففة مثل التمر، الذي يعد مصدرًا طبيعيًا للطاقة والسكريات الصحية.

8. تناول وجبة سحور خفيفة ومتوازنة

يفضل أن تكون وجبة السحور خفيفة ومعتدلة، بحيث لا تؤدي إلى الشعور بالتخمة أو عسر الهضم أثناء النوم. يمكن تناول وجبة متكاملة مثل:

شريحتان من الخبز الأسمر مع الجبن القليل الدسم وزيت الزيتون.

طبق صغير من الفول بزيت الزيتون مع خيار وطماطم.

بيضة مسلوقة مع كوب زبادي وبعض المكسرات.

سحور صحي للطلاب

نصائح لسحور صحي في الأسبوع الأخير من رمضان



تأخير السحور قدر الإمكان: يفضل تناول السحور قبل الفجر بوقت قصير، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تنظيم النوم: النوم الكافي يساعد الجسم على الاستفادة من العناصر الغذائية في السحور وتقليل الشعور بالإرهاق.

تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين: مثل القهوة والشاي، لأنها تسبب زيادة فقدان السوائل من الجسم، مما يزيد من الشعور بالعطش.

ممارسة النشاط البدني الخفيف: مثل المشي بعد السحور لتحسين الهضم ومنع الشعور بالخمول.

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